Pachetul-trusou pentru nou-nascuti a devenit initiativa legislativa si e pe masa senatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Propunere legislativa. Jurnaliștii sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. Deputatul PSD Valeriu Steriu anunta, intr-un interviu acordat News.ro, o initiativa legislativa de modificare a Codului Fiscal prin care si jurnalistii sunt inclusi in categoria profesiilor care beneficiaza de scutire de…

- La opt ani de cand a fost eliminat trusoul pentru nou-nascuți, acordat, pana in 2010, sub forma unui stimulent financiar in valoare de pana la 150 de lei, un deputat PNL incearca sa reintroduca acordarea gratuita a acestui sprijin, valoarea pachetului-trusou pentru fiecare copil nascut-viu fiind, de…

- Proaspetele mame au primit pana in 2010 din partea statului un pachet-trusou, care continea haine, lenjerie și produse pentru ingrijire, in cuantum de 150 lei. Criza de atunci a lovit puternic in bugetul tarii, iar printre primele masuri care au picat au fost cele sociale. De atunci, au fost mai multe…

- Surpriza pentru parintii copiilor nou nascuti, dar si pentru persoanele care au copii in plasament familial, care ar putea primi din nou un pachet trusou destinat ingrijirii copilului. Pachetul ar urma sa se acorde la nasterea copilului, valoarea produselor fiind de pana in 1.000 de lei, conform propunerii…

- Pachet trusou nou-nascuți. O propunere legislativa dorește sa readuca in atenție trusoul pentru nou-nascuți, scos din aplicare in urma cu opt ani. Pachetul se acorda la nașterea copilului, iar acesta conține produse de ingrijire in valoare de 750 de lei pentru fiecare copil. Pe langa parinții…

- Deputatul PNL Mara Calista a depus un proiect de lege la Senat care prevede ca parintii primesc, in mod gratuit, un pachet-trusou pentru nou-nascut, la externarea din spital. Pachetul include, haine, saltea pentru infasat, produse de igiena pentru bebelusi, lapte praf si biberoane.

- Deputatul PNL, Florin Roman, arata ca depusese in Parlament o serie de amendamente prin care propunea alocarea din Fondul de rezerva al Guvernului, pentru compensarea cu 50 la suta, a sumelor destinate bugetelor locale din zonele defavorizate. In Parlament s-a respins propunerea, dar Guvernul a preluat…

- NOUTATE LEGISLATIVA …. Deputatul USR de Vaslui, Mihai Botez, pune in dezbatere publica o initiativa legislativa menita sa imbunatateasca siguranta rutiera a cetatenilor. Initiativa permite politistilor sa dea amenzi pe baza inregistrarilor video primite de la participantii din trafic. Proiectul vine…