Pachetul de iarna: CE include Romania pe lista tarilor care se confrunta cu dezechilibre economice Cipru, Grecia si Italia se confrunta cu dezechilibre economice excesive, arata Comisia Europeana (CE) care a publicat miercuri cele 28 de rapoarte de tara din analiza: "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale".



Potrivit documentului, Bulgaria, Germania, Spania, Franta, Croatia, Irlanda, Olanda, Portugalia, Romania si Suedia se confrunta cu dezechilibre economice.



Concluzia vine dupa ce, in luna noiembrie, CE a lansat bilanturi aprofundate pentru 13 state… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul este competat de Danemarca - 24-, Suedia – 22-. Italia – 20-, Spania – 19-, Marea Britanie – 18-, Germania – 17-, Grecia – 16- si Lituania – 16-. Din punct de vedere al cantitatilor de energie produse, topul este condus de Germania - 212 GWh, urmata de Italia - 148 GWh, Marea Britanie -…

- Analistul politic Alexandru Coita face lumina in cazul selectarii procurorului european. In cazul Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), procesul de selecție se desfașoara in baza Regulamentului Consiliului 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Un numar de 22 de țari participa…

- Turismul, industria alimentara și sectorul medical – domeniile cu cele mai multe oferte pentru candidați. Candidații romani au aplicat, anul trecut, de 333.000 de ori pentru un job in strainatate, primul trimestru al anului fiind cele mai activ din acest punct de vedere, cu peste 30.000 de aplicari…

- Parintii copiilor cu dizabilitati, din sapte tari membre UE, solicita Comisiei Europene o lege pentru educatia incluziva a minorilor cu nevoi speciale, precizand ca nu exista nicio normativa privind educatia acestor persoane. Lege ar urma sa fie votata de cetatenii Uniunii Europene, potrivit Mediafax.Parintii…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,7% in noiembrie, stabila comparativ cu luna precedenta, dar in scadere fata de 7,3% in perioada similara din 2017, arata datele publicate miercuri de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului…

- Moneda euro a implinit 20 de ani, marti, in prima zi a anului. A ajuns a doua cea mai folosita moneda din lume, dar parcursul si perspectivele sunt departe de a fi optimiste. La data de 1 ianuarie 1999, 11 tari din Uniunea Europeana (UE) si-au fixat cursurile de schimb, au adoptat o politica…

- Peste 228 de milioane de angajati figurau, in 2017, in tarile Uniunii Europene, din care aproximativ 33 de milioane desfasurau activitati independente, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Sport pentru Toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Judo si European Judo Union, organizeaza in perioada 7-9 decembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Campionatul European al Cluburilor la Judo – Liga Europei si Liga Campionilor (masculin…