Comisia Europeana a anunțat joi, 25 iulie, Pachetul de acțiuni in constatarea neindeplinirii obligațiilor din luna iulie. Deciziile pentru Romania, mai jos: Calitatea aerului: Comisia solicita Romaniei și Croației sa abordeze eșecul sistemic in ceea ce privește monitorizarea poluarii Calitatea aerului: Comisia solicita Romaniei sa se asigure ca instalațiile industriale funcționeaza in baza unor autorizații adecvate Protecția naturii: Comisia solicita Romaniei, Poloniei și Portugaliei sa finalizeze rețeaua Natura 2000 Servicii financiare: Comisia solicita Romaniei sa iși alinieze legislația…