- Bancile centrale din intreaga lume si-au majorat anul trecut detinerile de actiuni la peste 1.000 de miliarde de dolari, in conditiile in care incearca sa isi diversifice rezervele dincolo de obligatiunile guvernamentale care ofera randamente scazute, arata un sondaj publicat marti de Forumul Oficial…

- Banca centrala a Turciei a anuntat luni ca a decis sa majoreze nivelul rezervelor minime obligatorii cu 200 de puncte de baza, estimand ca masura va duce la retragerea unei sume de aproximativ 4,2 miliarde dolari de pe piata, informeaza Bloomberg. Majorarea nivelului rezervelor minime obligatorii, adică…

- Masura, care potrivit Bancii Centrale a Turciei este destinata sprijinirii stabilitatii financiare, va duce la cresterea rezervelor valutare ale Bancii Centrale a Turciei, care includ atat banii pe care bancile comerciale sunt obligati sa ii depoziteze la banca centrala, cat si propriul sau stoc…

- Tesla a inchis oferta de actiuni si obligatiuni convertibile in valoare de 2,7 de miliarde de dolari anuntand ca a fost suprasubscrisa, conferind producatorului de automobile electrice fondurile necesare pentru cresterea productiei, transmite Reuters potrivit news.ro.Compania a vandut in cadrul…

- Tesla vrea sa atraga pana la 2,3 miliarde de dolari prin emisiuni de actiuni si obligatiuni, renuntand la ceea ce directorul general Elon Musk a numit ”dieta spartana”, anunt care tempereaza ingrijorarea Wall Street referitoare la capacitatea companiei de a depasi declinul vanzarilor si de a construi…

- Tesla are proiecte costisitoare, care includ lansarea productiei in China, restructurarea activitatilor de retail si de service si dezvoltarea unor modele npi, intre care SUV-ul Model Y si camionul Semi. Multi analisti calculasera deja ca Tesla, care a cheltuit 1, 5 miliarde de dolari in primul trimestru,…

- Sumele transferate de catre locuitorii unei tari bogate spre tara lor de origine mai saraca ar urma sa ajunga la 550 miliarde de dolari in 2019 si vor deveni principala sursa de finantare externa a statelor emergente, a indicat Banca Mondiala, citata de AFP. Institutia financiara a confirmat…

- In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur. 2018 a fost de departe cel mai ambitios an de pana acum. Banca Centrala a cumparat anul trecut nu mai putin de 274 de tone de lingouri de aur in valoare de peste 11 miliarde de dolari, potrivit digi24.roDorinta lui…