Pachete suspecte trimise la Banca Angliei. Alertă la Londra Banca Angliei nu a comentat situatia creata. Luna trecuta, colete cu continut explozibil au fost trimise unor cladiri din Londra si Glasgow in Marea Britanie si din Limerick in Irlanda, despre care politia sustine ca erau legate. Politia a aruncat in aer un colet trimis la Universitatea din Glasgow pe 6 martie si a precizat ca exista o legatura cu trei dispozitive trimise in puncte nodale de transport din Londra cu o zi inainte.



