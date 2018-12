Pachete de Craciun pentru 180 de familii, oferite de Filantropia Ortodoxa Bistrita-Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Daca sunteți în cautarea unor ceasuri, fie ca vreți sa vi le cumparați sau sa le faceți cadou, în acest articol va prezentam câteva dintre cele mai apreciate și care sunt și în oferta Elefant.ro.

- In urma acțiunilor de control derulate, miercuri și joi, pentru combaterea evaziunii fiscale, polițiștii bistrițeni au aplicat amenzi in valoare totala de 90.000 lei. Totodata, oamenii legii au confiscat 15 pomi de Craciun, 22 de pachete de țigari de contrabanda și au intocmit un dosar penal unei femei…

- Testele ADN sunt la mare cautare in SUA, iar companiile care activeaza pe piata se intrec in oferte promoționale. Una dintre poveștile care atrag americanii este cea a unei femei de 69 de ani care, datorita unui test primit de Craciun, si-a gasit mama biologica despre care credea ca murise la nasterea…

- Proiectul caritabil Ajutam impreuna, initiat de Liceul Teoretic Ovidius in urma cu patru ani, si care vizeaza sprijinirea copiilor din scolile din zona Ostrov Lipnita, s a bucurat si anul acesta de un mare succes.Potrivit reprezentantilor Liceului Teoretic Ovidius Constanta, prin activitatea organizata…

- Autoritatile locale din Saligny incheie anul 2018 cu multe realizari privind asfaltarea strazilor, reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, reabilitarea retelei de electricitate, dar si realizarea a doua terenuri de sport in satele Faclia si Stefan cel Mare. La sfarsit de an, consilierii locali…

- Bunatatile si creatiile unicat marca "Produs in Bistrita-Nasaud" ajung de astazi in casele francezilor din Regiunea Franche Comte. Cele doua casute puse la dispozitia Asociatiei de Primaria din Besancon in cadrul Targului de Craciun, pline de minunatii si arome si-au deschis obloanele, intr-un decor…

- GRIJULII… PSD pare sa dea lectii celorlalte partide atunci cand vine vorba despre consolidarea relatiilor cu propriul electorat. Pachete de Craciun si de Paste, gratare incinse de Ziua Muncii si multe alte atentii pentru cei necajiti. De cateva zile, in casutele postale ale blocurilor din Vaslui au…

- Ea afirma senina si zambitoare, intr-un interviu "in acest mediu, cunosti tot felul de oameni, unii mai draguti, altii mai rautaciosi, dar trebuie sa-i servesti pe toti in mod egal..", spunea femeia, potrivit gustoase.net. Citeste si Nevasta canibala care a mancat cel putin 30 de oameni.…