- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost depistat miercuri la casa fostului presedinte american, Bill Clinton, si a sotiei acestuia, fostul secretar de Stat, Hillary Clinton, la periferia orasului New York, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Dispozitivul exploziv a fost gasit…

- Fundatia George Soros acuza mediul politic din Statele Unite ca profita de ”retorica urii”, dupa ce un pachet suspect a fost gasit la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza Bloomberg."Politica urii care domina discursul nostru astazi în…

- Un pachet suspect a fost gasit luni, intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american George Soros. Autoritatile au raspuns apelului efectuat in jurul orei 15.45 de la domiciliu din Katonah, potrivit publicatiei The New York Times. „Un angajat al resedintei a deschis pachetul…

