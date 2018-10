Stiri pe aceeasi tema

- Un pachet suspect - similar cu cele trimise catre fostul președinte Barack Obama, fostul secretar de stat Hillary Clinton, miliardarul George Soros și CNN - a fost trimis pe adresa restaurantului din New York a cunoscutului actor Robert de Niro, scrie Digi24.ro.

- Un pachet suspect a fost detonat, miercuri, langa Palatul Parlamentului din Londra. Strazile din jurul Parlamentului au fost inchise, miercuri dupa-amiaza, dupa descoperirea unui pachet suspect. Angajații din cladirea Ministerului Apararii, care au vedere la râul Tamisa, au fost rugați…

- Averea presedintelui american Donald Trump a ramas practic neschimbata intre 2017 si 2018, la aproximativ 3,1 miliarde dolari, potrivit clasamentului publicat miercuri de revista Forbes, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Conform Forbes, presedintele american se situeaza in prezent pe locul 259 in…

- 7 persoane au fost impuscate, aseara in jurul orei locale 21.00, in Parcul Kirk din Syracuse, din statul american New York, relateaza www.express.co.uk. Politia locala a gasit la fata locului mai multi raniti. Potrivit presei locale, victimele se aflau la ...

- Politistii au blocat circulatia, duminica seara, pe Bulevardul Dragalina si o parte din Bulevardul Republicii din Timisoara, in zona Garii de Nord, dupa ce un apel la numarul de urgente 112 a anuntat prezenta unui colet suspect.Mijloacele de transport in comun circula deviat, duminica seara,…

- Mark David Chapman l-a impuscat si ucis pe fostul membru a formatiei The Beatles in fata locuintei muzicianului din Manhattan, pe 8 decembrie 1980. In varsta de 63 de ani, Chapman a cerut eliberarea sa Comitetului din New York la inceputul acestei saptamani si in prezent ispaseste o pedeapsa…

- Reputata actrita laureata cu Oscar Meryl Streep si-a scos la vanzare apartamentul din cartierul newyorkez Tribeca pentru suma de 24,6 milioane de dolari, au informat mass-media americane, citate joi de EFE. Este vorba de un apartament tip 'loft' - cu spatii deschise - de patru…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o masina d eteren a intrat pe trotuar, in Manhattan, informeaza autoritatile americane. Incidentul s-a produs in jurul orei locale 02.30 pm pe Sixth Avenue, intr-o zona intr-o zona aglomerata. SUV-ul s-a proiectat in restaurantul corean…