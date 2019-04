Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii (BEI) au lansat luni un pachet de creditare in valoare de un miliard de euro, care vizeaza cresterea accesului la finantare al fermierilor din UE, in special al celor tineri, informeaza Comisia Europeana. In 2017, 27% dintre cererile de credite depuse la banci de catre fermieri tineri din UE au fost respinse, in comparatie cu doar 9% in cazul altor fermieri. "Accesul la finantare este esential si, de prea multe ori, reprezinta un obstacol pentru tinerii care doresc sa activeze in acest domeniu. In conditiile in care 11% dintre fermierii europeni…