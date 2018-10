Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat pe papa Francisc sa efectueze o vizita la Phenian, a anuntat marti presedintia sud-coreeana, citata de Reuters. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, ii va transmite personal invitatia adresata Suveranului Pontif de catre Kim Jong-Un, in cadrul…

- Distinctia este acordata in fiecare an unei persoane sau unui grup de persoane care a depus eforturi pentru promovarea pacii in lume. In 2017, premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), carea a devenit astfel a 23-a organizatie care…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat marți ca summitul cu președintele american Donald Trump din luna iunie a dus la stabilitate geopolitica și ca se așteapta la un progres mult mai mare in viitorul apropiat, relateaza Reuters preluata de mediafax. Kim Jong-un i-a mulțumit omologului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marți la Phenian pe președintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discuțiilor privind denuclearizarea și incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters, citat de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-și eforturile de a convinge Phenianul sa renunțe la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-si eforturile de a convinge Phenianul sa renunte la armele nucleare, informeaza Reuters.