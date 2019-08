Presedintele afgan Ashraf Ghani a declarat ca va fi pace in Afganistan, dar a parut sa puna sub semnul intrebarii un posibil acord intre Statele Unite si talibani, afirmand ca natiunea isi va decide singura viitorul si nu cei din afara, relateaza duminica Reuters.



Ghani si guvernul sau sustinut de SUA nu au mai participat la negocieri de luni de zile intre Washington si talibani cu privire la un acord in baza caruia trupele americane ar urma sa se retraga in schimbul unei promisiuni a talibanilor ca insurgentii nu vor relua atacurile.



''Pacea este o dorinta a fiecarui…