Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, liderul PSD, vine cu primele declarații dupa ce PSD a decis remanierea ministrului Justiției, Tudorel Toader, dar și inlocuirea miniștrilor Rovana Plumb și Natalia Intotero, care vor parasi Ministerul Fondurilor Europene și respectiv Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, pentru…

- Senatorii dezbat si voteaza, luni, motiunea simpla „Justitia - victima sigura in mainile lui Toader”, depusa de grupurile parlamentare USR si PNL. Dezbaterea motiunii simple are loc in conditiile in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat public vineri pe ministrul Justitiei, iar acesta i-a raspuns…

- Ședința importanta in coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a ținut de cuvant și a avut discuția promisa cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pe tema mandatului ministrului Justiției, Tudorel Toader.Citește și: Mircea Badea, DEZLANȚUIT la adresa soției lui Crin Antonescu: 'Sa fii, totuși,…

- PSD nu se grabește cu moțiunea simpla prin care opoziția cere schimbarea din funcție a ministrului Justiției, jocurile de culise devenind tot mai complicate pe zi ce trece. Unii PSD-iști au inceput sa o arate cu degetul și pe Viorica Dancila.Liderul PSD Liviu Dragnea i-a dat lui Tudorel Toader…

- Demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței PSD de astazi."Este dreptul fiecarui coleg sa iși spuna punctul de vedere Așa este in democrație trebuie sa ii ascultam pe toți sa analizam și sa vedem care este stituația reala. Nu am discutat despre…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a criticat dur prestația ministrului Justiției, Eugen Nicolicea. "Aici nu poate sa ii nege nimeni ministrului ca a inceput procesul de evaluare si a inceput procesul de revocare,...

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a criticat dur prestația ministrului Justiției, Eugen Nicolicea. "Aici nu poate sa ii nege nimeni ministrului ca a inceput procesul de evaluare si a inceput procesul de revocare,...

- PSD nu renunta la ordonantele de urgenta pe problemele din justitie. Imediat dupa sedinta liderilor social democrati, premierul Viorica Dancila a declarat ca in urmatoarea perioada va lua o decizie impreuna cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe aceasta tema., informeaza digi24.ro.Totodata, Liviu…