Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi, sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- Sute de credinciosi au venit, sambata, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia pentru slujba de Boboteaza, dar mai ales pentru a-si lua agheasma, apa sfintita despre care oamenii cred ca le apara casele si familiile de rele. Unii dintre credincioși au venit insa cu plase pline cu sticle ca sa ia apa…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicat i-au indemnat pe cugireni sa participe intr-un numar foarte mare la slujba de Boboteaza, care a avut loc sambata dimineața, la Biserica Ortodoxa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Slujba a fost oficiata de catre preoții parohi Mircea Giurgea și Mihai Galațeanu.…

- Jandarmeria Suceava a anuntat ca va asigura ordinea publica cu 50 de oameni la manifestari religioase organizate cu ocazia sarbatoririi Botezului Domnului, la care se preconizeaza participarea unui numar mare de credinciosi.Cei 50 de jandarmi vor actiona in zona Catedralei ,,Nasterea ...

- Meteorologii prognozeaza vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, astfel ca sambata, de Boboteaza, si duminica, de Sfantul Ioan, maximele vor atinge chiar si 15 grade in unele zone ale tarii, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM)

- Azi, crestinii ortodocsi praznuiesc una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- Azi, crestinii ortodocsi praznuiesc una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- Ortodocsii sarbatoresc astazi, 6 ianuarie, Boboteaza, ultima zi a ciclului sarbatorilor de Anul Nou, marcata in calendarul crestin de celebrarea Botezului Domnului. Este dedicata purificarii mediului inconjurator, in special a apelor, de fortele malefice.

- Patriarhul Daniel va oficia sambata, de sarbatoarea Botezului Domnului, dupa slujba oficiata in Catedrala patriarhala, sfintirea cea mare a apei, 24 de vase cu o capacitate de 12.000 de litri fiind amplasate in acest sens in fata lacasului de cult.

- Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti si diaconi, condusi de Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, va oficia Slujba de Boboteaza din fata Catedralei mitropolitane. Potrivit acestuia, de Boboteaza vor fi sfintite…

- Botezul Domnului sau Boboteaza, din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Proroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, praznuita pe 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Din suita celor 12 sarbatori crestine…

- Traditia de a avea la Boboteaza faimoasele cruci din gheata va fi respectata si in acest an la Galati prin grija angajatilor de la depozitul frigorific al unei societati comerciale din apropierea orasului.Cele doua cruci mari din gheata care vor fi folosite la ceremonialul religios de Boboteaza sunt…

- Cele doua cruci mari din gheata care vor fi folosite la ceremonialul religios de Boboteaza sunt gata si stau la rece, la -18 grade Celsius, in depozitul frigorific al unei societati comerciale, care le face de sase ani. Fiecare cruce din gheata are 1,20 metri inaltime, 80 de centimetri latime…

- BOBOTEAZA 2018. Se spune ca pâna pe 5 ianuarie este perioada umblatului cu crucea. Parintele, însoțit de cantorul care poarta o galetușa cu apa sfințita și busuioc, umbla pe la locuințe cu Iordanul.

- Revelionul este unul dintre cele mai „spectaculoase” evenimente ale anului. Acesta este motivul pentru care indiferent de varsta, pregatire, stare sociala … petrecem momentele de la cumpana dintre ani in familie, cu rudele sau cu prietenii, incercand astfel ca impreuna sa intampinam noul an cu bucurie,…

- Un tanar de 18 ani din judetul Suceava a murit dupa ce s-a impuscat, din greseala, cu arma de vanatoare. Baiatul era la branconaj impreuna cu doi prieteni, cand au fost surprinsi de padurar.

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere, iarr in cazul in care guvernul va aproba și cateva zile intercalate cu zilele de odihna din weekend vor fi in total 21 de zile libere. In cel mai fericit caz vor fi 5 minivacanțe, cea mai scurta de trei zile și cea mai lunga de 5 zile. Zilele…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane – utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare ale centralei in anul 2018,…

- Zborurile de Cluj catre Germania și Spania, predispuse la intarzieri de sarbatori Peste 100 de zboruri au fost intarziate si 6.800 de pasageri au fost afectati in ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, iar valoarea compensatiilor pe care companiile aeriene ar trebui sa le plateasca…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne sub zero grade, cu nopți mai reci intre 20 și 22 decembrie, in timp ce precipitațiile se vor semnala pe arii…

- PROGRAMUL RATB pentru Craciun si Revelion: In zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. In zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017, RATB va menține in exploatare parcul programat corespunzator unei zile de lucru. Citeste…

- Așa cum deja se știe, trei dintre zilele saptamanii viitoare – 14 (joi), 15 (vineri) și 16 decembrie (sambata) – au fost decretate de guvern ca fiind zile de doliu național, ca ultim omagiu adus Regelui Mihai, ale carui funeralii se vor desfașura in respectiva perioada. Ce nu se știe este ca ministrul…

- Cei care vor sa iși uneasca destinele, trebuie sa țina cont și de perioadele in care preoții nu oficiaza ceremonii religioase pentru casatorii sau in care nu se fac nunți . Daca vrei sa te casatorești in 2019, urmarește calendarul cu datele in care nu se organizeaza nunți. In principiu, nu se fac nunți…

- Recent, in Salaj a fost lansat Centenarul Marii Uniri, iar printre activitațile dedicate acestui eveniment s-a numarat și prezentarea site-ului dedicat aniversarii de anul viitor. Realizat de catre Raul Mocuta, site-ul www.centenarsalaj.ro este elegant și intuitiv, realizat intr-o tema cromatica vie,…

- In urmatoarele doua saptamani temperaturile vor fi relativ normale pentru aceasta perioada. Valorile termice, in mare parte, vor fi pozitive pe timpul zilei, respectiv sub zero grade pe durata noptii. Precipitatiile se vor semnala pe arii restranse, la nivel national, reiese din prognoza Administratiei…

- Dupa confruntarea cu echipa germana SC Magdeburg, din mansa secunda a turului trei preliminar al Cupei EHF, pe care a castigat o la Constanta cu 27 26, necalificandu se insa in grupele competitiei, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud sustine un nou meci foarte dificil in propriul fief, intalnind…

- Jandarmeria salajeana este pregatita sa asigure buna desfașurare a evenimentelor ce vor debuta in județ la inceputul lunii decembrie, prin efectivele ce vor fi la datorie in permanența, in dispozitivele din strada sau in misiuni specifice. Zilele de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, 6 decembrie…

- Daca te gandești sa-ți planifici vacanța pentru anul 2018, iți prezentam care sunt zilele libere decretate prin lege și, totodata, in ce zi a saptamanii cad acestea. Din pacate, fața de anul 2017, cand majoritatea liberelor de la stat s-au legat in mod placut cu weekendul, anul 2018 nu va fi la fel…

- Patru persoane și-au depus pana acum dosarele la concursul pentru ocuparea funcției de șef al Centrului Național Anticorupție, anunțat de Comisia parlamentara juridica, pentru numiri și imunitați. Termenul-limita de depunere a dosarelor expira astazi, la ora 17.00. Este vorba de Veaceslav Gușan, profesor…

- Perioada de toamna- iarna poate fi destul de greu de suportat, mai ales pentru persoanele cu un caracter melancolic. Zilele sunt mai scurte, avem parte de mai puțina lumina și petrecem majoritatea timpului...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj aduce in atentia angajatorilor faptul ca zilele de 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei si 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, sunt zile de sarbatoare legala stabilite prin lege, ca urmare nu se lucreaza. Conform dispozitiilor Codului Muncii in zilele…

- Programul autobuzelor și troleibuzelor in perioada 30 Noiembrie – 1 Decembrie 2017 Zilele de 30 Noiembrie și 1 Decembrie 2017 sunt, potrivit legislației in vigoare, sarbatori legale, astfel ca autobuzele și troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de sambata. S.C.URBIS S.A. Baia Mare

- Bugetarii moldoveni vor avea 14 zile libere in 2018, stabilite pentru sarbatori publice sau religioase, dintre care 11 sint in timpul saptaminii, celelalte trei fiind in weekend. Iata care sint acestea: Anul Nou: – 1 ianuarie: luni Craciunul pe stil vechi: – 7 ianuarie: duminica – 8 ianuarie: luni Ziua…

- Consiliul Judetean cumpara servicii de corespondenta interna si internationala. Valoarea achizitiei este estimata la 88.000 de lei fara TVA. Sursa de finantare: bugetul Consiliului Judetean Constanta. Durata contractului este de 12 luni. In acest scop, propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita…

- Buzaul se pregatește de perioada sarbatorilor. Auoritațile locale și-au prorpus ca, odata cu Ziua Naționala, și municipiul sa straluceasca și sa ofere buzoienilor o stare de sarbatoare. In acest sens, pe strazile din oraș deja au inceput sa fie montate luminițele. Edilii au avut de ales intre mai multe…

- Sarbatoare in Paris, odata cu inceperea zilelor dedicate vinului nou de Beaujolais. Anuntul traditional: ''A venit noul Beaujolais!'' e afisat la intrarea in toate restaurantele. Bautura proaspata cu gust fructat se vinde incepand cu a TREIA zi de joi a lunii noiembrie.

- Pastele este cea mai importanta sarbatoare religioasa din anul liturgic crestin. Crestinii cred ca Iisus a fost inviat dupa trei zile de la crucificarea sa. Multe denominatii crestine celebreaza invierea sa in Ziua de Pasti sau Duminica Pastelui (denumita si Ziua Invierii sau Duminica Invierii), la…

- Romanii vor avea o minivacanta de 1 decembrie. Acestia vor fi liberi din 29 noiembrie pana in 3 decembrie. Potrivit Codului Muncii, actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, angajații cu program de lucru obișnuit, de luni pana vineri, beneficiaza de zile libere…

- N. Dumitrescu Pentru ca se apropie Sarbatorile de Iarna, Primaria Campina n-a omis faptul ca sunt necesare fonduri si pentru infrumusetarea orasului in acea perioada. Astfel, autoritatile locale au anuntat ca asteapta oferte in scopul atribuirii contractului de inchiriere de instalatii de iluminat ornamental…

- In comuna Pipirig se afla mai multe proiecte in curs de derulare ce vizeaza asfaltarea de strazi și reabilitarea și extinderea școlii din satul Pluton. Modernizarea drumurilor de interes local, in lungime de 5 kilometri, și achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru deszapezire sunt doar cateva…

- Propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ar putea primi luni votul senatorilor și prevede declararea zilei de 18 decembrie ca zi de sarbatoare naționala. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului, de promulgare…

- Atat racelile, cat si gripa sunt infectii virale respiratorii, insa exista o mare diferenta intre ele, atat in ceea ce priveste simptomatologia, cat si riscul de complicatii, care este mult mai mare in cazul infectiei gripale. O raceala simpla poate aparea in orice perioada a anului si chiar este mai…

- Nu se fac nunti in 2018 In toate zilele de post si posturile de peste an; In ajunul si zilele Praznicelor Imparatesti: 1 – 2 februarie; 16 -17 si 26 – 28 mai; 15 august; 13 – 14 septembrie. De luni dupa lasatului secului de carne pentru Postul Sfintelor…

- Vara care a trecut a fost una de coșmar pentru romanii care au vrut sa-și faca un pașaport. Cozi interminabile, nervi și de o parte, și de alta a ghișeelor supraaglomerate. Finalul a fost, pana la urma, unul fericit. Șefii “Internelor” au batut palma cu reprezentanții unei organizații turcești și au…

- In cartea lasata credincioșilor "Ne vorbește Parintele Celopa", el a lasat cateva reguli de care toata lumea trebuie sa țina cont atunci cand merge la biserica. "Barbații in biserica trebuie sa stea in partea dreapta, iar femeile in partea stanga.", este una dintre regulile de care credincioșii…

- Fostul internațional Gica Popescu marturisește ca experiența condamnarii sale in Dosarul Transferurilor și cele 20 de luni petrecute in inchisoare i-au schimbat in totalitatea viața, dar și modul de gandire."Cum priviți acum condamnarea și perioada petrecuta in inchisoare?Mi-e greu...…