- Institutionalizarea in centre de plasament a copiilor fara parinti sau abandonati cu varste mai mici de sapte ani este interzisa in Romania, dupa ce Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului a fost modificata in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ALDE SOLICITA AUTORITAȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE SA IA ATITUDINE FAȚA DE FOLOSIREA MINORILOR IN CLIPUL INTITULAT „COPIII REFERENDUMULUI” postat in 1 octombrie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tot mai multi ieseni sunt afectati de ludomanie sau, mai exact, dau in patima jocurilor de noroc. Totusi, putini sunt cei care, indrumati de rude sau chiar din proprie initiativa, cer ajutorul medicilor pentru a scapa de aceasta dependenta.

- Noroc ca a aparut scandalul in presa și pe rețelele de socializare. Altfel, zeci de mii de elevi a fi invațat, in clasa a VI-a, in anul școlar ce va incepe curand, GEOGRAFIA cu GREȘELI GREȘELI GRAVE care, evident, nu erau de la editare, ci de la... concepție . Și care au trecut CU BINE de ochii…

- Reportul la categoria I a jocului Loto 6 49 va fi, duminica, de peste 2,76 milioane de lei peste 593.000 de euro , in timp ce la Noroc reportul depaseste 677.600 de lei peste 145.400 de euro , se arata intr un comunicat de presa al Loteriei Romane.Loteria Romana a acordat, la tragerile loto de joi,…

- Comunicarea in timpul catastrofelor, cand conexiunea la internet si semnalul la telefon nu functioneaza, poate deveni o realitate printr-o aplicatie mobila ce utilizeaza unde radio criptate de inalta frecventa, dezvoltata de o tanara antreprenoare din Chile, tara cu risc seismic ridicat, informeaza…