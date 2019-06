Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen îngrijorator în școlile din România! Din ce în ce mai mulți elevi cu rezultate mai slabe la învațatura sunt împiedicați de profesori sa participe la evaluarea naționala.

- Un studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice pe parcursul a mai bine de un an releva ca noile forme de munca, cunoscute sub denumirea de "gig economy", capata amploare si in Romania, iar IPP recomanda statului sa evalueze acest fenomen si sa ofere un cadru legal suplu si proceduri cat mai…

- Productia HBO &"Cernobîl“ a devenit cel mai popular serial din istorie, iar odata cu acest lucru, turismul în zona dezastrului nuclear din Ucraina a crescut cu pâna la 40%, scrie Daily Mail.

- De multe ori vedem pe strada botoșaneni, in speța tineri mergand incet, nesigur cu telefonul in mana și caștile in urechi. Aceasta imagine reprezinta in realitate un fenomen care a luat amploare și o recunosc chiar și specialiștii.

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce o patrula rutiera l-a depistat in trafic, desi consumase o cantitate apreciabila de alcool.

- Merg mai incet decat ceilalti, cu pasi nesiguri si cu capul aplecat. Vorbim despre pietonii care stau tot timpul cu telefonul in mana si castile in urechi. Un studiu francez trage un semnal de alarma. Dependentii de telefonul mobil sunt mai predispusi la accidente decat cei care sunt atenti pe unde…

- In ciuda campaniilor de sensibilizare, numarul dependentilor de telefonul mobil, chiar si pe strada, a crescut in mod ingrijorator. 65% dintre francezi recunosc ca isi consulta telefonul mobil in timp ce merg pe trotuar sau traverseaza, fata de 50% in urma cu patru ani. Sunt numiti smombie, o combinatie…