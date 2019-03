Pacaleala Guvernului: A atacat ROBOR-ul, a introdus o noua referinta pentru credite, dar ratele nu scad Guvernul a acuzat in nenumarate randuri ca din cauza ROBOR si a modului in care este calculat romanii platesc rate mari la creditele in lei si a promis ca va gasi o varianta prin care sa le faca viata mai usoara celor care au contractat imprumuturi in moneda nationala.



Asadar, a luat decizia de a introduce un nou mod de calcul al referintei pentru creditele in lei, se arata in proiectul de ordonanta care modifica controversata OUG 114, pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante, marti, aproape de miezul noptii si cu doar o zi inainte ca actul normativ sa ajunga pe masa Guvernului.



