P3 Logistic Parks a cumparat un teren de 16 hectare pentru un nou parc logistic de 80.000 in nord-vestul Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- P3 Logistic Parks, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietați logistice, a achiziționat un teren de 16 hectare in Dragomirești Vale, o locație prime pentru activitatea logistica la periferia de nord-vest a Bucureștiului. Un nou parc logistic de 80.000 m2 – care se va numi P3 Bucharest…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni ca Arena Nationala va fi închisa pentru competitiile sportive pâna la remedierea starii gazonului, ea mentionând, totodata, ca acest proces ar putea dura doua - trei luni.

- “Legume Fericite”, unul dintre primii trei jucatori din sectorul fermelor ecologice certificate din apropierea capitalei, anunța atingerea unei suprafețe cultivabile de 10 hectare. „Legume Fericite”, situată în comuna Tărtășești, județul Dâmbovița,…

- Pe rolul DNA se afla in lucru un dosar legat de retrocedarea unui teren din Pitesti Ilenei Bratianu, nepoata lui Ion C. Bratianu. Cinci oameni de afaceri din Israel, care au cumparat o parte din teren cu milioane de euro si risca sa ramana fara el, au facut plangere impotriva a zeci de oficiali romani,…

- Farmacia Tei, una dintre cele mai cunoscute farmacii din Capitala, pornita inițial de la o farmacie de cartier de pe Bulevardul Lacul Tei, se va muta din cartierul de la care iși trage numele, se arata intr-un anunț postat pe site-ul farmaciei. Incepand din luna noiembrie, Farmacia Tei va funcționa…

- Aproximativ 150 de hectare de spatii verzi sunt in pericol de a fi defrisate in baza planurilor urbanistice zonale din sectoarele 3, 4 si 6, care au fost sau urmeaza sa fie supuse aprobarii Consiliului General al Capitalei, a anuntat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, deputatul Nicusor Dan,…

- Daca de stadion modern, de secol XXI nu poate fi vorba, Timișoara va avea totuși o baza sportiva cu teren de fotbal cu gazon sintetic, pe care va avea prioritatea echipa naționala. Asocierea intre PMT și FRF pentru acest obiectiv va fi aprobata in viitorul plen al CL. The post Baza sportiva cu teren…