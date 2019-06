(P) Zakynthos, insula perfectă pentru relaxare. Sejur de la numai 149 euro! Supranumita de venețieni Floarea Estului, Zakynthos a devenit una dintre cele mai iubite destinații grecești, ce aduna un numar tot mai mare de vizitatori de la an la an. Motivul este unul simplu: aceasta insula gazduiește plaje de poveste, unde rasfațul la soare este asigurat pana tarziu in toamna. De altfel, in Zakynthos gasești și o sumedenie de atracți istorice și culturale, sate de pescari sau montane, o atmosfera tipic greceasca și o gastronomie delicioasa… așa ca daca ți-ai propus o escapada aici, iata cateva locuri pe care trebuie sa le descoperi neaparat. Profita de Oferta Speciala pregatita… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In urma schimbului de informatii dintre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi si autoritatile din Grecia, realizat prin intermediul Biroului Sirene, a fost depistat pe teritoriul Greciei, un barbat de 45 de ani, din comuna Cotnari, urmarit national si international. Acesta se sustragea…

- Zakynthos se lauda cu o viața de noapte palpitanta, fiind un adevarat magnet pentru tinerii dornici de distracție. Cele mai tari petreceri au loc in Laganas, considerat pe drept orașul grecesc care nu doarme niciodata, insa nici alte stațiuni nu duc lipsa de vizitatori, mai ales daca ești atras de plajele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, luni, pe ambasadorul Republicii Elene, Vasilis Papadopoulos, si a vorbit cu acesta de perspectivele cooperarii celor doua tari, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Teodor Melescanu a…

- PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu Larissa, in etapa a XXVIII-a a campionatului Greciei. Daca ar fi invins, PAOK ar fi obtinut astazi titlul.PAOK a deschis scorul prin Pelkas, in minutul 55, insa gazdele au egalat in minutul 65, prin…

- Declaratia lui Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si Uniunea pietelor de capital, a fost facuta la sosirea la reuniunea Eurogrup si la reuniunea informala a ministrilor de finante (ECOFIN). Cele doua…

- Plajele si insulele insorite ale Greciei sunt renumite in intreaga lume si atrag sute de mii de turisti in fiecare an. Dar fiecare insula are specificul ei. Zakinthos este o insula speciala, mai ales datorita ...

- Destinație aparte pentru indragostiți, tineri dornici de distracție și familii cu copii, Zakynthos iți ofera tot ce ți-ai putea dori de la o vacanța petrecuta in stil specific grecesc, intr-un paradis terestru cu iz exotic ... Daca ți-ai propus o escapada estivala pe Insula Levantului, Zakynthos poți…

- O grenada a fost lansata vineri dimineata in curtea consulatului Federatiei Ruse la Atena, insa fara ca aceasta sa explodeze, a anuntat politia Greciei, informeaza AFP. Zona unde se afla...