(P) Voglia a cucerit vedetele din showbiz

Moda isi face simțita prezența constant in viața unei persoane. Moda conteaza. Pentru economie, pentru societate și pentru fiecare dintre noi personal. Mai repede decat orice altceva, ceea ce purtam povestește despre cine suntem sau cine vrem sa fim. Voglia isi doreste sa fie un lider global in industria modei, imputernicind inovația și designul pentru a oferi satisfacția totala a clienților. Voglia are misiunea de a inova, a conduce, a imbunatati si a furniza clienților la nivel global produse și servicii de cea mai buna calitate. Voglia ne surprinde deoarece dezvolta idei grozave iar ambiția…