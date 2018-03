(P) Vizitează capitalele imperiale și satele berbere, într-un circuit exotic în Maroc Cu intinderile nesfarșite ale deșertului Sahara și oazele sale luxuriante, orașele cu arhitectura franceza și frumoasele tradiții beduine, alaturi de porturile cosmopolite de la Atlantic și vibrantele medine antice, nu este de mirare de ce Marocul este una dintre cele mai fascinante destinații din intreaga lume. Pornește intr-o calatorie exotica de 10 zile in Maroc, alaturi de Europa Travel. Turoperatorul low-cost mizeaza și in acest sezon pe cele mai mici tarife la circuitele culturale in destinații populare. Descopera Casablanca, Marrakech, Fez și Rabat cu superbele lor palate ale arhitecturii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial Simona Halep si Caroline Dolehide, din SUA, aflata pe locul 165 in clasamentul mondial de tenis, se intalnesc in turul trei al turneului de la Indian Wells.Partida a fost programata in noaptea de duminica, 11 martie, spre luni, 12 martie, de la ora 1.00, fiind transmisa in direct de…

- Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, s-a impus, scor 7-6 (4), 6-1, dupa o ora si 33 de minute. Premiul pentru participarea in turul doi este de 25.465 de dolari si 35 de puncte. Romania mai are doua reprezentante ramase pe tabloul de simplu la Indian Wells, Simona Halep, calificata in turul…

- Sorana Cirstea (locul 35 WTA) a invins-o pe Monica Niculescu (71 WTA, venita din calificari) si s-a calificat in turul doi la Indian Wells, de categorie Premier Mandatory, potrivit news.ro. Cirstea s-a impus, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc.

- Irina Begu (36 WTA) s-a calificat, miercuri noapte, in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, impunandu-se intr-o ora si 45 de minute in fata Alexandrei Krunic (47 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1. Irina Begu va joaca la dublu cu Simona Halep, in aceasta seara.

- Simona Halep va evolua cu Kristina Pliskova sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells. Toate celelalte romance vor intalni jucatoare din Top 10 WTA daca trec de turul I.

- Cea de-a 90-a editie a galei Oscar, care a avut loc duminica, la Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria ceremoniei in SUA, potrivit cifrelor furnizate de compania Nielsen, raportate de postul TV ABC (Disney), care a difuzat evenimentul, transmite Reuters. …

- Fanii au sarbatorit si succesul lungmetrajului „The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, care a primit, duminica noapte, cele mai multe trofee la gala premiilor Oscar de la Los Angeles, filmul fiind recompensat de Academia Americana de Film cu patru premii. Pelicula, cu Sally Hawkins in rol…

- Netflix a aratat o bucatica din ceea ce va fi sezonul final al “House of Cards” dupa ce Kevin Spacey a parasit serialul. Al saselea si ultimul sezon din “House of Cards” se va concentra in jurul personajului feminin, Claire Underwood (Robin Wright). Spacey – cel care-l juca pe cinicul politician Frank…

- Premiile Academiei Americane de Film se afla la a 90-a ediție, in 2018. Prima ediție a Premiilor OSCAR a avut loc in 1929, iar prima data cand au fost difuzate LIVE a fost in 1953. Voturile sunt acordate de catre membrii Academiei Americane de Film, peste 7.000 de profesioniști din domeniu, cu doua…

- Un minor de 15 ani, care participa la o intrecere sportiva pe partiile de la Șureanu, s-a ratacit, fiind recuperat de jandarmi și salvamontiști Un copil in varsta de 15 ani, originar din Lupeni, care participa alaturi de tatal sau la o intrecere sportive de schi fond, adresata exclusiv schiorilor experimentați,…

- Actorii Faye Dunaway si Warren Beatty vor prezenta premiul pentru cel mai bun film la gala Oscar 2018, in ciuda gafei pe care au facut-o la editia precedenta, scrie variety.com.Cei doi actori au participat la o repetitie pentru acest moment, joi, cu cateva zile inainte de gala premiilor Oscar,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sustinut, joi, legat de discutiile cu Viorica Dancila, ca aceasta i-a spus explicit ca ar dori ridicarea MCV pana in 2019, oficialul european sustinand la randul sau ca ar insemna mult investitia in infrastructura pentru Romania, scrie…

- Happy Cinema Buzau din Galeria Mall pregateste, pentru iubitorii de film, o duminica de Oscar chiar inainte de decernarea celebrelor premii ale Academiei Americane de Film. Pe 4 martie, buzoienii se pot bucura, cu doar 11 LEI/BILET, de trei dintre filmele nominalizate anul acesta la multiple categorii:…

- Organizatia Natiunilor Unite a identificat o serie de obiective pentru productia si consumul responsabil , care vizeaza utilizarea cat mai eficienta a resurselor, reducerea risipei de hrana, scaderea cantitatii de deseuri, precum si dezafectarea substantelor toxice si poluantilor. In UE, actiunile sunt…

- Simona Halep și-a aflat adversara pentru meciul urmator la Doha. Aceasta se va confrunta cu letona Anastasija Sevastova, sportiva pe care a batut-o cu un dublu 6-0 in finala de la București.

- Actualul presedinte al Federatiei Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, si Narcisa Lecusanu au intrat în turul doi al alegerilor pentru postul de presedinte al forului national, miercuri, la Adunarea Generala de Alegeri a FRH, care are loc la RIN Grand

- Sorana Cirstea a castigat cu 6-2, 6-3, in 71 de minute. Meciul a fost la discretia jucatoarei sale, numarul 38 mondial, care a avut un procentaj incredibil al puntelor realizate pe primul serviciu, 84%. Urmatoarea adversara a Soranei se va alege in urma meciului dintre belgianca Elise Mertens si…

- Mihaela Buzarnescu, numarul 43 mondial, s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii totale de 3.173.000 de dolari.Mihaela Buzarnescu a trecut in primul tur de sportiva ucraineana Lesia Tsurenko, locul 40 WTA, scor 7-5, 6-4, scrie news.ro.Buzarnescu s-a impus dupa o ora si 58…

- Organizatorul Festivalului JazzTM, Primaria Timisoara, a anuntat primii artisti care vor participa la editia din acest an, evenimentul urmand sa aiba loc in perioada 29 iunie – 1 iulie. Primii sase artisti sau trupe care si-au anuntat prezenta la festivalul de la Timisoara sunt: The Cinematic Orchestra,…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Caroline Garcia (7 WTA si favorita numarul trei) a parasit turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia) inca din turul al doilea, jucatoarea din Franta fiind invinsa de Elena Rybakina (Rusia - 450 WTA).

- Polițiștii au depistat un tanar de 19 de ani, din Comanesti, care ar fi sustras un autoturism. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, la locuinta pagubitului de 23 de ani, din Comanesti au fost in vizita mai multi tineri, printre care si cel de 19 ani. In jurul orei 02.30, la plecarea acestuia, tanarul…

- Chinurile Simonei Halep, la Australian Open, au inceput inca din primul tur. Jucatoarea noastra și-a sucit rau de tot glezna stanga la inceputul setului al doilea al meciului cu australianca Destanee Aiava, pe Simona care a invins-o in cele din urma 7-6 (5), 6-1. Simona Halep pratically twisted her…

- Academia Americana de Film a anuntat nominalizarile la premiile Oscar din acest an. Cele mai multe nominalizari – 13 la numar – le-a primit „The Shape of Water”, urmat de „Dunkirk”, care a fost nominalizat la 8 categorii si „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” cu 7 nominalizari. „Darkest Hour”…

- Muzeul Memorial „Nicolae Balcescu” și Colegiul Energetic Ramnicu Valcea deschid marți, 23 ianuarie 2018, calendarul activitaților culturale dedicate Centenarului cu acțiunea „Unirea Principatelor – fundamentul Marii Uniri”. Este o activitate de tipul ”ora de istorie la muzeu” ce se va desfașura in cadrul…

- 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 21 ianuarie, ora 00.01: In noaptea aceasta le vom ține pumnii fetelor noastre care mai sunt pe tabloul turneului…

- Dorothy Malone, care a câstigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita într-un rol secundar în filmul „Written on the Wind” (1956), a murit la Dallas (SUA), la vârsta de 92 de ani, relateaza sâmbata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Madison Keys, cap de serie numarul 17, cu 6-3, 6-4, sambata, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) s-a inclinat dupa o ora si…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open. Performanta a fost posibila dupa ce Tecau si partenerul sau A s-au impus cu 6-4, 6-3 in fata argentinienilor…

- A patra zi de la Australian Open a furnizat surprize uriase in randul capilor de serie de pe tabloul feminin de simplu, Garbine Muguruza (favorita 3) si Johanna Konta (favorita 9) fiind invinse inca din runda a doua. Au mai parasit competitia, printre altele, Anastasija Sevastova (14), Elena Vesnina…

- Simona Halep a trecut cu brio de turul secund de la Australian Open, reușind sa o învinga rapid pe canadianca Eugenie Bouchard.Halep a învins-o pe adversara sa în doua seturi, cu scorul 6-2, 6-2, într-o partida care a durat doar o ora și 7 minute.Doar…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-BOUCHARD Click aici pentru a vedea Simona Halep - Eugenie Bouchard Simona Halep joaca miercuri al doilea sau meci la Autralian Open 2018, impotriva canadiencei Eugenie Bouchard. Simona vine dupa doua zile pline, marcate de incertitudini cauzate de accidentarea…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa 6-3, 6-3 cu cuplul Katerina Kozlova (Ucraina)/Yulia Putintseva (Kazahstan).

- Ana Bogdan este cea de-a patra jucatoare din Romania care s-a calificat in turul doi la Australian Open, dupa victoria in doua seturi, 6-3, 6-2 impotriva locului 11 WTA, Kristina Mladenovic (Franta). Pentru Ana Bogdan, locul 107 WTA, calificarea in turul secund al competitiei din Australia este…

- Real Madrid are nevoie in medie de aproape 11 șuturi pentru un gol, mult peste cifrele ultimilor 12 ani. Daca partidele s-ar fi oprit la pauza, Real era lider. Au disparut golurile de final și factorul Bernabeu. Real e mai aproape de retrogradare decat de titlu, la 19 puncte distanța de Barcelona. Turul…

- Irina Begu a reușit sa obțina prima victorie la Australian Open, dupa ce a învins-o pe Ekaterina Makarova.Românca a învins-o pe ocupanta locului 33 WTA în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 8-6, calificându-se astfel în turul secund al competiției.„Începând…

- Succesul obtinut de Serviciul de Navigatie pe Dunare fondat in 1895 a determinat guvernul sa hotarasca infiintarea unui Serviciu de Navigatie Maritim SMR . Prin inaugurarea, in 1895, a Podului de la Cernavoda, s a legat Constanta direct de interiorul tarii, cu caile ferate europene in Dobrogea exista…

- Monica Niculescu, locul 85 WTA, a caștigat duelul romancelor de la Hobart și este in turul II, dupa ce a invins-o pe Irina Begu, locul 40 WTA, scor 6-3, 6-2. Monica a profitat de faptul ca Begu venea dupa ce a jucat finala de dublu la Shenzen, caștigata alaturi de Simona Halep, și a fost mai bine pregatita…

- A primit 7 nominalizari la Oscar și este fericitul caștigator al unei statuete aurii, cunoscut pentru jocul sau actoricesc și numeroasele filme epice in care a aparut. In varsta de 68 de ani, actorul american Jeff Bridges, cunoscut pentru peliculele „The Big Lebowski”, „Tron: Legacy” sau „Iron Man”…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram de soare si o vreme neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Daca orasenii se bucura ca nu trebuie sa-si dezgropate masinile din zapada, cei care traiesc la tara se tem ca atunci cand va veni, iarna le va distruge recoltele…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii ne anunța triumfalist într-un comunicat de presa, publicat de pagina web a instituției, ca joi a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind lansarea negocierilor bilaterale pe marginea Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova…

- Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani. A

- Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru saptamana 22 – 28 decembrie 2017. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall. *Jumanji: Welcome to the Jungle 3D / Jumanji: Aventura in jungle Avanpremiera Regia: Jake Kasdan Cu: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black,…

- Desi actioneaza din umbra intr-o lume mult mai sofisticata decat cea din perioada Razboiului Rece, serviciile secrete ruse nu au atras acelasi interes in Occident precum cele sovietice. O subestimare favorabila lor.