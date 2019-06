Construcția unei case este un proces ce vine cu o serie de provocari pe care le avem sau nu in vedere. Tehnica prin care se construiește locuința, dar și materialele utilizate implica un proiect bine definit completat de o echipa de profesioniști in acest domeniu. In ultimul timp se mizeaza din ce in ce mai mult pe achiziția caselor la cheie deoarece poate fi similara cu alegerea unui apartament gata utilat. La ora actuala, pe piața se regasec aceste tipuri de case ce pot concura cu prețurile unui apartament. Printre acestea se regasesc și acele case vagon sau duplex ce prezinta avantajul costurilor…