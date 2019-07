(P) Visteon conduce cursa catre borduri inteligente si digitale la noul centru de dezvoltare software din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliile locale Marghita Aleșd, Șinteu, Berettyoujfalu și Szarvas s-au intrunit, in premiera, intr-o ședința comuna in cadrul proiectului „Pod administrativ intre orașele din zona transfrontaliera romano-maghiara”.

- "Asa cum ne-am angajat, acordam in acest an o atentie deosebita investitiilor. In primele cinci luni ale acestui an, platile pentru proiectele de investitii au fost cu 30% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2018, ridicandu-se la valoarea de 9,6 miliarde lei. Vorbim despre investitii atat…

- Obiectivele pentru dezvoltare durabila ofera solutii concrete pentru imbunatatirea vietii oamenilor, de la reducerea consumului de antibiotice si pana la combaterea saraciei, a declarat, marti, premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres. "Avem astazi prima reuniune a Comitetului interdepartamental…

- S-a dat startul inscrierile in cursa interna a USR Timiș pentru candidatul la Primaria Timișoara. Dupa ce USR a batut PNL Timiș pe Timișoara, USR -iștii au toate șansele de partea lor in cursa pentru fotoliul lui Nicolae Robu.Citește și: Demisie BOMBA din PRO Romania - Femeia adusa de Ponta…

- Metal Show & TIB este una dintre cele mai importante expozitii locale pentru prelucrarea metalelor, tehnologii si echipamente industriale. Tematica Metal Show & TIB cuprinde 16 capitole importante ce acopera tot spectrul industrial: prelucrarea metalelor; automatizari; sudura; tehnologia informatiei…

- SCS Software, compania care in 2012 lansa mult asteptatul Euro Truck Simulator 2, anunta acum ca va lansa un pachet de expansiune a jocului. Intitulata „Road to the Black Sea" (Drumul catre Marea Neagra), actualizarea va imbogati peisajul virtual cu numeroase sosele din Romania, Bulgaria si regiunea…

- In plina campanie pentru alegerile europarlamentare, liderul PSD Liviu Dragnea le promite primarilor 10 miliarde de euro din noul Fond de Dezvoltare și Investiții pentru drumuri, canalizare, rețele de electricitate sau locuințe sociale. Dragnea a scris, joi, pe Facebook, ca primarii trebuie sa depuna…