[P] Violeta Alexandru, PNL: Ne putem lua România înapoi, o Românie corectă Sa ne amintim, în Saptamâna Mare, de pilda talanților (Matei 25 14-30): &"Când stapânul a plecat din oraș și le-a dat celor trei slugi 5 bani, 2 bani și 1 ban, i-a pus în fața unei alegeri. Cel care a primit 5 bani, la întoarcerea stapânului, avea deja 10, cel cu 2 îi înmulțise și el și avea deja 4, doar al treilea dezgroapa banul primit și îl returneaza spunând ca, de frica sa nu se întâmple ceva, a hotarât sa-l îngroape&". Suntem așadar diferiți. Dumnezeu îți da talente, îți da daruri pe care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa salvarea pacientului din inconștiența in care se afla dupa ce a fost aproape inecat in apele strainatații și dupa ce a fost readus la viața și stabilizat, acesta trebuie reintegrat in viața de zi cu zi. Pentru aceasta are nevoie de un plan. Romania are nevoie de o viziune, de un plan la care […]

- Traian Basescu le-a spus, duminica, la Chisinau, cetatenilor din Republica Moldova ca este "un macel" in viata politica din Romania, temele "il bagam sau pe Dragnea la puscarie, ajunge sau nu Kovesi procuror-sef european" fiind o fantezie de campaniei pentru

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a declarat vineri ca Ludovic Orban ar trebui sa se autosuspende din viata politica a Romaniei, sustinand ca ca afirmatiile presedintelui PNL referitoare la excluderea PSD sau ALDE din familiile politice europene ”sunt absolut scandaloase”. ”Ludovic Orban face afirmatii…

- Rectorul Universitatii Bucuresti, profesorul Mircea Dumitru, declarat, ieri, ca institutia pe care o reprezinta este solidara cu protestele magistratilor. Conform acestuia, o conditie esentiala pentru democratie o reprezinta corecta functionare a statului de drept. "Credinta in valorile civice liberale,…

- Domnul Calin Popescu Tariceanu a punctat decisiv intr-o emisiune tv aratatand ca protestele de strada impotriva OUG 7 sunt generate de exacerbari rauvoitoare ale Opozitiei „Romania e in tensiune politica permanent. Eu ma intreb cați din oamenii obișnuiți sunt atat de framantați de politica și nu sunt…

- Campania „40 de zile pentru viața” incepe din 6 martie și dureaza 40 de zile, zilnic, intre orele 7 și 19. Vor fi in fața Maternitații Odobescu voluntari, reprezentanți ai societații civile, timp de 12 ore pe zi. Aceștia vor avea pancarte in mana și vor derula „o manifestare tacuta, cu un mesaj pro-viața,…

- cu ocazia celei de-a XVII editii a Simpozionului International in domeniul electoral Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a primit Distinctia anului 2018 pentru primul proiect de asistenta electorala implementat de Romania in calitate de stat donator, aceasta fiindu-i conferita de Centrul International…