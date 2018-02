(P) Vacanță spirituală în Țara Sfântă Un circuit in Israel poate fi pentru orice pelerin o calatorie de inițiere in cautarea celor mai vechi așezari creștine și a locurilor descrise in Biblie. La fel de bine, aici poți sa plutești in apele sarate de la Marea Moarta, sa faci o croaziera pe Marea Galileei sau sa petreci o seara vibranta in exoticul Tel Aviv. Profita de ofertele speciale de la turoperatorul low-cost Europa Travel și alege un circuit cu avionul in Israel la tarife accesibile și servicii excelente. Tel Aviv, intre viața de noapte și istorie Unul dintre cele mai influente orașe ale lumii, Tel Aviv primește anual peste 2,5… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Medicul si asistentele de la Centrul de Transfuzii din Targu Jiu au facut un apel la indragostiti sa doneze sange de Valentine"s Day. „DONEAZA SANGE! De Valentine"s Day, un cadou din inima!", asa s-a nu...

- In legatura cu executarea lucrarilor de desființare a unor obiective, pina la 28 iulie 2018, va fi sistata parțial circulația rutiera pe strada George Coșbuc. Totodata, va fi limitata circulația pe segmentul pietonal de pe strada Columna, tronsonul cuprins intre Columna și Alexandru cel Bun, informeaza…

- Pasionatii de lucru de mana si cei care vor sa faca o fapta buna sunt asteptati joi, 22 fenruarie, la o sezatoare de lucru de tip claca, in cadrul careia vor fi confectionate martisoare cu elemente etnografice simplificate din cultura salajeana și alte modele diverse. Atelierul va fi gazduit de catre…

- Arafat: Sistemul RO-ALERT va fi functional din acest an Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut…

- Un tanar in varsta de 23 de ani și un altul in varsta de 24 de ani, ambii din Focșani, au ajuns la spital sambata dimineața, dupa ce, in timp ce se aflau in fața unui fast-food din centrul municipiului, au fost luați la bataie de mai mulți indivizi. Tanarul de 23 de ani prezinta fracturi la mandibula…

- In editia din 6 februarie 2018, cotidianul ZIUA de Constanta a publicat articolul "Imagini dezolante in centrul Constantei. Fosta fabrica de paine Dobrogea, transformata in groapa de gunoi galerie foto video ldquo;, in care prezentam situatia dezolanta din centrul municipiului. Mormane de gunoaie luasera…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello a finalizat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Investiția a fost justificata de necesitatea reorganizarii și reconfigurarii circuitelor funcționale, pentru…

- Miercuri, 7 februarie, APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 10.00 – 11.00, pe strada Veniamin Costache (de la nr. 9 la nr. 39 si de la nr. 6 la nr. 30), in cadrul operatiunii de inlocuire a hidrantului de incendiu amplasat pe strada Veniamin Costache. Eventualele…

- Conform datelor oficiale, lucrarile facute la lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva au ajuns la 95,62%, in luna ianuarie. Pe portiunea dintre Traian Vuia si Margina se circula, in acest moment firma care a castigat acest lot efectueaza lucrari la viitorul Centru de Intretinere si Coordonare…

- Recent, severitatea acestei probleme a depasit maximul pre-criza, mai ales in tarile din centrul si estul Europei, noteaza sursa citata. De aceea, concluziile din perioada pre-criza sunt valabile si acum: emigratia din tarile din centrul si estul Europei are un impact negativ major asupra pietei locale…

- Fostul președinte al Georgiei și ex-guvernatorul regiunii Odesa, Mihail Saakașvili și-a scos din nou susținatorii in strada. Protestatarii au ieșit in strada și au cerut demisia Președintelui, Petro Poroșenco.

- Biatlonistul Raul Flore, din Șimon – Bran, a reușit sa se claseze pe locul 17 la Campionatul European de Biatlon juniori de la Pokljuka (Slovenia), proba de sprint 10 km. Raul Flore este legitimat la CSA Steaua – Centrul de Sporturi de Iarna Predeal. George Colțea Marian s-a calsat pe locul 26, iar…

- Am auzit multe povești despre oameni salvand animale, dar uneori se mai intampla și invers.Intr-o zi o femeie a auzit un sunet stins, care semana cu un planset in apropierea parcarii care era situata chiar langa casa ei. Ceea ce a vazut cand s-a apropiat a fost un caine și cațelușii pe care incerca…

- Centrul de Metrologie Aplicata și Certificata (CMAC), a publicat rezultatele expertizei produselor lactate comercializate in Republica Moldova. Datele arata ca multe produse lactate din țara conțin un numar mic de grasimi din lapte, informeaza Mold-street. Expertiza a fost realizata doar la capitolul…

- Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita. A simțit-o pe pielea lui un tanar care miercuri seara a sarit in ajutorul unei femei care era agresata de iubit. Dupa un scurt schimb de replici, bunul samaritean s-a transformat la randul lui in victima și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Scenele de violența…

- Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog si Inspectoratul Scolar Dambovita, in parteneriat cu Primaria Targoviste, implementeaza proiectul „ABC-UL EMOTIILOR”. Amanunte despre acasta activitate au fost prezentate intr-o conferinta de presa comuna, la care au participat primarul Cristian Stan, viceprimarii…

- Dupa 10 ani de activitate, un centru care ajuta copiii bolnavi de autism din Bistrita-Nasaud si judetele invecinate risca sa fie inchis din cauza schimbarilor fiscale. Centrul "Micul Print" se baza pe ajutorul financiar oferit de sute de sponsori si donatori, carora statul a decis sa le puna piedici…

- Viorel Ilie absolvit Facultatea de Electrotehnica, specializarea Automatizari si Calculatoare, din cadrul Institutului Politehnic ''Gheorghe Asachi'' din Iasi (1984-1989) si a efectuat doua programe de masterat: Gestionarea Resurselor în Administratia Publica, la Universitatea…

- Primaria Municipiului Zalau a luat decizia blocarii circulației, miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 12, in Piața 1 Decembrie 1918 (Platoul de marmura) și pe Strada 9 Mai (sector cuprins de la intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazul, pana la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj). In aceasta…

- Baimarenii au iesit in strada pentru a protesta impotriva coruptiei. Ei s-au alaturat zecilor de mii de romani care scandeaza impotriva coruptilor. S-au mobilizat pe retelele de socializare, acolo unde a fost creat si evenimentul denumit, “Va vedem, de la Baia Mare, din toata țara!”, organizat de Scutul…

- Centrul de gazduire și orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din strada Haltei, adapostește 85-90 de persoane, in condițiile unei capacitați prevazute de cazare de 70 de locuri. Solicitat de IPN, directorul instituției, Andrei-Gavriil Rotaru, a spus ca, pe vreme geroasa, centrul este deschis…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- Aflata in zona centrala a Timișoarei, strada Nicu Filipescu arata ca una situata la periferia unui orașel din lumea a treia. Sute de hartii și pet-uri aruncate la baza imobilelor, pungi luate de vant și impraștiate pe toata strada, șervețele folosite și ambalaje cu resturi in ele, toate se gasesc pe…

- Credincioșii obișnuiesc sa aprinda candela aproape in fiecare zi, insa nu toți cunosc motivul pentru care acesta se aprinde doar in fața icoanelor. In centrul rugaciunilor noastre in fața icoanelor se afla lumina candelei, lumina Mantuitorului. Candela aprinsa lumineaza chipul sfantului reprezentat…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Mii de vasluieni au iesit in centrul municipiului resedinta de judet pentru a marca intrarea in noul an. Organizarea autoritatilor locale din acest an a lasat mult de dorit, focul de artificii care a brazdat cerul timp de 10 minute, ramanand atractia noptii.

- Accident grav in centrul Capitalei. Doua masini s-au lovit violent pe strada Vlaicu Pircalab intersectie cu strada M. Kogalniceanu.In urma impactului, o masina a ajuns intr-un copac, iar alta proiectata pe strada.

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- In Germania, ''Christklots'' reprezinta obiceiul de a arde un butuc toata noaptea de Craciun, care, conform traditiei, se crede ca ar apara casa de hoti si de nenorociri tot restul anului. In intreaga Germanie, Adventul este perioada anului cea mai plina de atmosfera pana in Ajunul Craciunului, in…

- Ca in fiecare an, Protoieria Sectorului 6 și Asociația Diaconia nu au uitat de persoanele singure aflate in ingrijirea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6. Insoțit de Corul Cantareților Protoieriei, parintele Costel Burlacu a vizitat Centrul pentru Persoane Varstnice…

- Apropierea sarbatorilor a creat haos in traficul din Timișoara. Acesta devine cu adevarat infernal cand mai au loc și accidente. Este situația in care se afla acum circulația in zona centrala a Timișoarei. Un accident a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Take Ionescu, la intersecția cu strada…

- Presa e în cautarea unui erou care a ajutat o mama sa nasca în afara unui club de striptease, dupa ce femeia fusese refuzata de spital. Micuțul Louis Hines s-a nascut pe o strada din centrul Londrei, la 7 dimineața, anul trecut. Acum, când i se apropie ziua de naștere, mama…

- Constatari neașteptate ii așteapta uneori pe oamenii atenți in Chișinau. De exemplu, recent, istoricul Iuri Șveț a gasit un fragment dintr-o piatra funerara chiar pe strada – o piatra ingropata in sol pe strada Serghei Lazo, intre strazile Columna și Alexandru cel Bun. Pe fragmentul pietrei funerare…

- Centrul de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din strada Haltei a capitalei, care are o capacitate de 70 de persoane, este suprasolicitat odata cu racirea vremii. Autoritatile municipale incearca sa identifice si alte spatii, astfel incat sa ofere adapost celor in jur de…

- Cati dintre noi pot spune ca au pus in practica aceste indemnuri ale Mantuitorului? Probabil majoritatea celor ce se numesc pe sine crestini nici macar nu pot crede ca aceste cuvinte trebuie luate ad litteram. E scandalos ceea ce propune Hristos, nu-i asa? Intelegem, poate, ca trebuie sa renuntam la…

- Pinguinii botezați ”Ploti” de firma care a caștigat licitația pentru conceptul sarbatorilor de iarna, au fost ridicați din fața primariei, urmand sa fie relocați in alte zone din oraș, cel mai probabil in sensurile giratorii importante. Ploieștenii au criticat pe rețelele de socializare decizia autoritaților…

- S a incheiat licitatia pentru atribuirea contractului de servicii de curatenie si intretinere spatii apartinand sediilor Consiliului Judetean Constanta. Achizitia a fost impartita pe doua loturi, respectiv: lot 1 sediul Consiliului Judetean Constanta din bulevardul Tomis nr. 51, municipiul Constanta;…

- Centrul istoric al municipiului Constanta, reprezinta zona peninsulara, delimitat de strada Negru Voda, strada Termele Romane si Portul turistic Tomis. In ultimii ani, aceasta zona a fost supusa unui amplu proces de reabilitare si amenajare, urmarind realizarea unei imagini urbane si a unui ansamblu…

- Totul s-a intamplat dupa ce soferul unei autoutilitare a blocat accesul intr-un gang unui taximetrist. Acesta a venit acasa sa manance și s-a trezit ca nu poate sa bage mașina in curte, accesul fiind blocat de șoferul de la firma de curierat. Taximetristul l-ar fi intrebat pe celalalt șofer…

- De Sfantul Nicolae, 90 de persoane de la adapostul de noapte de pe strada Brancoveanu vor avea parte de o masa plina. Asociatia Look Inside ii invita pe timisoreni sa i se alature, miercuri, in 6 decembrie, la Centrul de Noapte de pe strada Constantin Brancoveanu, de la ora 18, pentru a oferi o masa…

- Strada care face legatura intre str. Gheorghe Lazar și str. Coriolan Brediceanu va fi inchisa traficului rutier, de marți seara pana miercuri dimineața. Colterm monteaza, in zona, doua conducte de termoficare, aproape de intersecția cu str. Coriolan Brediceanu.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9:30, pe strada Rudului din Ploiesti. Din primele informatii, se pare ca doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului, una dintre masini a intrat in altele trei, parcate pe marginea drumului. In total, 5 autoturisme…

- La data de 19 noiembrie, în urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de investigații criminale, a fost identificat și reținut un tânar, de 16 ani, din Cluj-Napoca, banuit de comiterea unei tâlharii. Conform cercetarilor efectuate, la data de 18 noiembrie, în…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- În data de 17 noiembrie a.c. în jurul orei 1340 un tânr în vârst de 20 de ani din Brila în timp ce conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 a virat dreapta pe strada Griviei moment în care a pierdut controlul volanului i a lovit o autoutilitar care staiona…

- Un tanar de 28 ani, originar din raionul Calarasi, a fost incatusat de catre ofiterii de investigatii ai Directiei de Politie Chisinau in timp mergea pe strada. Acesta este banuit de comiterea atacurilor talharesti pe timp de noapte, in ascensoarele caselor de locuit din sectoarele Rascani si Ciocana.