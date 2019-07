(P) Vacanță pentru detoxifiere în stațiunea Constantin și Elena Cea mai veche stațiune de pe litoralul bulgaresc, Constantin și Elena a devenit o destinație tot mai atractiva chiar și pentru tineri, la mare cautare fiind aici hotelurile cu centre balneo, unde turiștii se pot bucura de bai termale și de masaje de detoxifiere a organismului. Perla de la Marea Neagra, Constantin și Elena este recunoscuta pentru ca are cel mai curat aer, datorita padurilor dese de conifere și chiparoși, strabatute de izvoare minerale, ceea ce a dus la dezvoltarea sa ca stațiune balneoclimaterica inca din anul 1908. Din ce in ce mai mulți turiști opteaza pentru vacanțe detox la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

