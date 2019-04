(P) Vacanță de relaxare în Evia, insula sălbatică a Greciei Binecuvantata cu peisaje pitorești dominate de creste montane acoperite de paduri de pini și cu numeroase plaje salbatice, Evia este un adevarat colț de paradis perfect pentru o vacanța de relaxare de vara. Daca nu ți-ai facut planuri pentru acest sezon inca mai poți rezerva un sejur in Grecia la tarife accesibile! Profita de ofertele speciale pregatite de Europa Travel și rezerva acum un sejur de 6 nopți cu autocarul in Evia, la tariful redus de 205 euro/persoana! Pefki, stațiunea moderna cu o nota de pitoresc Perla nordica a insulei Evia, Pefki este cea mai dezvoltata dintre toate stațiunile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

