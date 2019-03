(P) Un oras nou pe harta Romaniei - Orasul Joburilor: 130 de companii, peste 6000 de joburi si 10 000 de vizitatori

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este din ce in ce mai des tinta investitorilor din Emiratele Arabe Unite. Un exemplu in acest sens este recenta semnare, la Bucuresti, a unui printr-un memorandum de catre ministerul roman al Transporturilor si compania guvernamentala DP World din Emiratele Arabe Unite, referitor la infrastructura…

- FOTO – Arhiva Cantaretul american Michael Bolton va sustine doua concerte in Romania, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe 20 iulie, si la Sala Palatului din Bucuresti, pe 22 iulie, anunta organizatorii evenimentelor, care au dat startul vanzarii de bilete pe site-urile de specialitate. Biletele…

- Delia are o surpriza uriașa pentru fanii ei. Artista va canta alaturi de Nick, cu care a devenit celebra, in urmatoarele concerte. Delia se pregatește de primul ei turneu național odata cu show-ul „Acadelia” și, pe langa o producție spectaculoasa, cu decoruri care vor recreea atmosfera de la Sala Palatului…

- „Acadelia”, cel mai nou show al Deliei, va putea fi experimentat in primavara acestui an in cadrul primului turneu national din cariera artistei, care va avea loc in 10 orase din tara. Dupa succesul pe care l-a avut in Bucuresti si in Londra cu acest spectacol, Delia se pregateste sa indulceasca si…

- De-a lungul istoriei, nicio regiune sau țara nu a reușit sa se dezvolte fara a se urbaniza in paralel. Procesul de creștere economica la nivel mondial a fost insoțit mereu de un proces intens de urbanizare. De ce? Pentru ca orașele genereaza dezvoltare și productivitate ridicata. Insa dezvoltarea…

- Fenomenul cunoscut drept "freezing rain", ploaia inghețata, le-a dat mare batai de cap șoferilor joi dimineața, iar prognoza meteo arata ca se va menține și vineri, posibil și pe parcursul weekendului. Locuitorii din București și din alte zone din țara afectate de gheața și polei s-au chinuit chiar…

- Michale Graves, solist al trupei Misfits in perioada 1995 - 2000, va canta in clubul Quantic din Bucuresti pe 9 ianuarie. Actorul David Duchovny, cunoscut din serialele „X Files" si „Californication", va concerta pe 10 februarie 2019 la Sala Palatului din Bucuresti. Cantaretul britanic indie pop Tom…