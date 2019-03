(P) Un cutremur cu forța a 10 bombe atomice. Au trecut 42 de ani de la ACEL cutremur Pe 4 martie, 1977, in Romania a avut luc un cutremur de 7,4 grade pe scara Richter care a lasat in urma un dezastru de proporții. 42 de ani mai tarziu ne intrebam: suntem pregatiți sa facem fața unui nou dezastru natural? În seara zilei de 4 martie 1977, România era lovită de o tragedie: un cutremur cu o magnitudine de 7,4 grade. Cele 55 de secunde, atât cât a durat seismul, au produs efecte devastatoare: 1.570 de victime, 11.300 de răniți, 35.000 de clădiri demolate și zeci de mii de oameni care au pierdut totul. Au trecut 42 de ani și România… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

