(P) Tu cat platesti pentru un credit?

- Doi turiști au avut parte de un șoc atunci cand au vazut nota de plata pentru o consumație banala. Totul s-a petrecut la Roma, intr-un restaurant in apropierea Vaticanului, acolo unde doi turiști americani...

- Ceremonii militare au marcat Ziua Independentei de Stat a Romaniei Credit : observatorulph.ro Ceremonii militare, expozitii, concerte si proiectii de filme au avut loc, astazi, în toata tara, pentru a marca Ziua Independentei de Stat a României, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite…

- Companiile de servicii financiare Mastercard și Visa au convenit sa reduca comisioanele pentru turiștii care utilizeaza cardurile lor in UE, dupa o batalie de lunga durata cu Comisia Europeana, informeaza BBC.Firmele carților de credit vor percepe taxe comercianților reduse cu aproximativ…

- Majorarea salariilor si pensiilor creste in fiecare an deficitul bugetar, pentru acoperirea caruia Guvernul se imprumuta inclusiv pe pietele internationale, mizand pe faptul ca datoria va fi platita in 30 de ani, de copii actualilor salariati.

- Apple a lansat, luni, propriul card de credit, un nou serviciu de televiziune de tip streaming si un serviciu de jocuri online, astfel ca se pozitioneaza, pe langa producator de dispozitive electronice, drept companie de entertaiment si de servicii financiare.

- Așteptare tot mai lunga pentru oficialii Complexului Energetic Oltenia. Contractul prin care compania iși dorește sa parafeze un imprumut in valoare de 500 de milioane de lei inca nu a fost semnat. Un eșec ar duce compania pe...

- Trei zile de vacanta, pentru doua persoane, pe banii consiliului local. Este rasplata inedita a Primariei Cavnic, judetul Maramures, pentru contribuabilii care isi platesc taxele la timp. Localnicii care isi platesc integral impozitele pana la finalul lunii pot castiga, la tombola, o excursie de…

- Ai milioane de dorinte frumoase, ceea ce este un lucru bun, doar ca dorintele tale sunt destul de greu de indeplinit. Insa, nu te simti foarte entuziasmat cand auzi de credit, te gandesti ca acesta nu va fi aprobat si iti este putin teama. In trecut, era destul de complicat sa faci un credit, trebuia…