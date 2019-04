(P) Tips and tricks: Cum îți aplici rujul ca o profesionistă Rujul e unul dintre cele mai iubite produse cosmetice ale tuturor timpurilor. Femeile de pretutindeni il adora grație capacitații sale de a ne transforma look-ul printr-o singura aplicare. Mai ales daca te grabești și vrei sa arați perfect, e suficient sa așterni un strat de ruj pe buze și nici nu mai e nevoie sa te machiezi. Mai jos am strans cele mai bune trucuri pentru ca tu sa aplici rujul ca o profesionista și sa nu dai niciodata greș. Vezi despre ce e vorba in randurile de mai jos! Pregatește-ți buzele! Așa cum nu te poți aștepta ca fondul de ten sa adere așa cum trebuie pe o piele complet… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

