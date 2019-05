(P) Țigările electronice ar putea fi soluția pentru a renunța la fumat fără kilograme în plus! Iată ce spun specialiștii Majoritatea celor care isi doresc sa renunte la fumat se tem de acest pas din cauza kilogramelor in plus. Noi studii arata faptul ca vapatul și țigarile electronice cu nicotina pot fi solutia pentru a renunta la fumat fara exces de kilograme. Acestea pot fi folosite fara probleme pentru a renunța la fumat fara efecte asupra aspectului fizic, mai mult, cercetarile arata ca țigarile electronice pot fi o arma impotriva obezitații generate din cauza renunțarii la tutun. Nicotina este o substanța cunoscuta pentru efectele sale de accelerare metabolica și scadere a apetitului. In medie, persoanele care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

