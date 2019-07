Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta bloggerița de moda din Romania, Alina Ceușan, s-a maritat la Castelul Banffy, de la Bonțida, intr-o ceremonie cu mult fast. Frumoasa blonda a purtat trei rochii și a facut senzație.”Nu pot, avand in vedere natura meseriei mele, sa ma dedic unui singur look. Și-atunci am ales mai multe opțiuni.…

- Bihorenii care doresc sa ajunga la Festivalul Electric Castle de la Bontida, care va avea loc in perioada 17 – 21 iulie o vor putea face si cu trenul InterRegio. CFR Calatori anunta ca pentru preluarea traficului feroviar de calatori estimat cu prilejul Festivalului Electric Castle care se…

- In mod normal, in acea gara opresc doar trenurile Regio. Un bilet de tren pentru un adult de la Bucuresti Nord la Bontida cu tren InterRegio, clasa a 2-a, este 100,90 lei, iar pentru un elev este de 50,45 de lei. Pe distanta Cluj-Napoca - Bontida, un bilet pentru un adult la tren Regio este de 4,40…

- Compania româneasca Transgaz din România nu va reusi sa finalizeze în acest an constructia gazoductului Ungheni-Chișinau, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil ca interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street. În consecinta,…

- Organizația Japoneza pentru Comert Exterior (JETRO), in colaborare cu organizatorii Techsylvania si firma partenera Risky Business, organizeaza un eveniment B2B in cadrul Techsylvania 2019. ( www.techsylvania.com ) Evenimentul va avea loc Luni, 10 Iunie 2019, 11:00 – 18:00, la Sala Polivalenta BT Arena…

- Organizatorii festivalului Electric Castle 2019 au anuntat ce artisti romani vor urca pe scena principala din Bontida, printre acestia numarandu-se artisti consacrati, precum Loredana si trupa Alternosfera.Citește și: Membra Spice Girls, spitalizata de urgența, dupa ce și-a pierdut complet…

- In ultimii 3 ani, populația Iașiului a crescut cu circa 10%, respectiv 40.000 de locuitori, a declarat pentru HotNews.ro Mihai Chirica, primarul orașului. Fața de recensamantul din 2011, populația orașului a crescut cu ciorca 60.000 de locuitori, asta doar cetațenii cu buletin de Iași. Astfel, orașul…

- In orasul Saveni, judetul Botosani, va functiona unul dintre cele mai moderne licee din Romania. Se investesc peste 3,6 milioane de euro pentru reabilitarea grupului scolar „Mihai Ciuca”. Autoritatile locale spera ca in urma modernizarii elevii sa ramana in localitate si dupa absolvire sa dezvolte economic…