(P) SUMMER ESSENTIALS de la ANSWEAR.RO: ce impachetezi in valiza de vacanta!

(P) SUMMER ESSENTIALS de la ANSWEAR.RO: ce impachetezi in valiza…

Am intrat in forta in plin sezon al vacantelor la mare si vestea buna este ca putem crea tinute fabuloase utilizand doar cateva piese esentiale si multifunctionale ce nu vor depasi capacitatea bagajului, permitandu-ne sa purtam si cateva “rezerve” pentru timp rece si activitati neprevazute. Profita de reduceri si abandoneaza-te unei sesiuni de shopping online pe www.answear.ro. Iata cum arata lista de cumparaturi: Shorts din denim -2 perechi. Pantalonii-cult ai sezonului estival te vor insoti de diminineata pana seara. Alege o pereche scurta pentru zi, combinata cu tricouri largi sau tricotaje…