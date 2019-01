Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a transmis, recent, o informare catre unitatile de invatamant privind efectuarea zilnica a triajului epidemiologic, dar si cu alte recomandari, in contextul cresterii numarului de imbolnaviri de gripa. "Dat fiind noile aspecte cu care ne confruntam,…

- Noul centru va reprezenta una dintre cele mai puternice mișcari strategice ale rețelei World Class in atingerea obiectivelor sale: sa extinda Mișcarea #BeHealthy și sa devina al treilea loc cel mai important pentru romani, dupa casa și locul de munca, oferind servicii de sanatate și fitness din ce…

- Medicii au confirmat, luni, doua noi decese provocate de gripa, numarul acestora ajungand astfel la 25. Ultimele decese s-au inregistrat la un barbat din judetul Prahova si la o femeie din Ialomita. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, luni…

- Datorita numarului mare de cereri, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, a suplimentat numarul de abonamente la spectacolele OCC, oferind publicului posibilitatea sa cumpere abonamente și pentru spectacolele din salile Mozart și UnderGrant. Fiecare abonament achiziționat asigura accesul…

- Reprezentații DSP Timiș le recomanda reprezentanților spitalelor din cel mai vestic județ al țarii sa realizeze triajul epidemiologic zilnic al pacienților și sa-i izoleze pe cei depistați cu simptomatologie respiratorie, cu anunțarea imediata a medicului epidemiolog. Specialiștii de la DSP…

- Romanian wrestler Maxim Vasilioglo won on Sunday evening the silver medal in the 74-kg freestyle category at the Under-23 Wrestling World Championships taking place at the Multi-purpose Hall in Bucharest.This is the third silver medal of the Romanian delegation at the competition hosted in…

- "Practic astazi am semnat infiintarea spitalului regional din Brasov. Am stabilit numarul de paturi printr-o analiza atenta si cu incadrare in planul national de paturi. Am incredere ca autoritatile brasovene vor avea ambitia ca aici sa avem primul spital regional construit in Romania", a declarat ministrul…

- Un studiu arata ca o familie cu doi copii are nevoie de un venit lunar de 6.752 de lei pentru un trai decent. 6.752 lei este suma cheltuielilor lunare necesare unei familii de 4 persoane pentru a asigura un trai minim decent. Așa arata calculele specialiștilor…