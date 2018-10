(P) Știm care culori vor face din tine Regina acestei toamne! Afara s-a racit. Este timpul sa schimbam bluzele ușoare cu hanorace și paltoane. Nu este vorba numai despre modele, se schimba și culorile hainelor și trebuie sa alegem pantofii potriviți, accesoriile de moda potrivite și sa nu uitam de „lucrurile marunte” cum ar fi o manichiura perfecta. Vrei sa știi ce culori sunt trendy in aceasta toamna? Citește in continuare! Culoarea roșu burgundy și bordo Poate tocmai de aceea ca, toamna este in mod inerent perioada recoltelor, este de ințeles de ce aceste nuanțe sunt ideale in acest sezon. Ele sunt asociate cu recoltarea strugurilor și cu producția vinului.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

