(P) Simte-te la tine acasă ca într-un hotel de 5 stele! Iată ce obiecte trebuie să ai neapărat în dormitor pentru un somn confortabil E vara și e vremea renovarilor! Daca ai in plan sa-ți reamenajezi dormitorul, iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa-l aranjezi cu tot confortul și luxul necesare. Așa te poți simți ca la un hotel de 5 stele in permanența, la tine acasa! Dupa ce ai zugravit și ai decorat pereții in culorile alese de tine și de cei ai casei, a venit randul alegerii obiectelor de care te vei bucura la tine in dormitor. Uite la ce detalii trebuie sa fii atenta pentru a avea parte de cel mai luxos și modern dormitor. Prietenii și rudele te vor invidia, cand iți vor trece pragul! Un pat king size cu o saltea de calitate,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

