(P) Sfaturi pentru el: alegerea lenjeriei intime La prima vedere, am crede ca reprezentanții sexului tare nu acorda importanța alegerii lenjeriei intime. Daca materialul este fin la atingere și daca au gasit masura potrivita, alegerea acestui obiect vestimentar pare sa fie simpla. In realitate, domnii sunt din ce in ce mai interesați de modul in care arata, dar și de confortul pe care il resimt, iar acest interes se reflecta și in opțiunile legate de accesoriile de imbracaminte. Astfel, suntem de parere ca barbații trebuie sa aiba la indemana un ghid cu sfaturi utile despre alegerea lenjeriei de corp potrivite! Lenjeria potrivita ocaziei Cați… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

