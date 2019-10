(P) Sfaturi pentru achizitia unei masini second hand: la ce sa te uiti cand iti cumperi o masina!

Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multi romani opteaza pentru varianta achizitionarii unei masini second hand. Acest lucru este bun atunci cand masina este in stare cat mai buna de functionare si nu are piesele foarte uzate. Ideal este sa cunoasteti care sunt principalele marci de masini straine, care isi pastreaza cel mai bine…

- Anul 2019 a inregistrat creșteri in zona autoturismelor second hand, asta deși romanii au inceput sa-și indrepte tot mai mult atenția spre reprezentanțele auto și dealerii care vand mașini noi. Chiar și așa, site-urile de anunțuri abunda in oferte de mașini la mana a doua, unele de import, altele cu…

- De cele mai multe ori, achizitionarea unei masini noi este mult prea costisitoare sau pur si simplu nu renteaza. Astfel, ajungandu-se la achizitionarea unei masini second-hand. Cu toate acestea, trebuie sa fiti atenti atunci cand luati o astfel de decizie, deoarece masina second-hand vine dupa ea cu…

- Cei care au o mașina vor dori poate sa o schimbe, iar cei care pâna acum au tânjit la mașina cumparata de vecinul lor vor fi tentați sa aiba și ei una. Achiziția unei mașini la mâna a doua poate fi însa o misiune imposibila, mai ales pentru acei șoferi care nu au experiența…

- Achiziția unei mașini second-hand reprezinta o opțiune tentanta pentru cei atrași de prețul redus al autovehiculelor. Procesul de cumparare este simplu, iar piața abunda in autoturisme pregatite sa iși gaseasca un alt proprietar.

- Achiziționarea unei mașini poate fi o decizie dificila, avand in vedere multitudinea de opțiuni din piața auto. Daca nu ești hotarat asupra unui model anume, vei avea nevoie de ajutor pentru a stabili ce automobil se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Cu cat restrangi mai mult lista de posibilitați,…

- Visul de a avea o masina se transforma in cosmar pentru multi romani care cumpara autoturisme second hand. Descopera kilometraje date inapoi si defectiuni grave la motor. Si pentru ca legea nu e de partea lor, samsarii nici nu au de ce sa se teama. La ce putem fi totusi atenti atunci dam banii pe o…

- Noua romani din zece prefera sa stie mai degraba istoricul de daune al unei masini, decat cel de kilometri, dar majoritatea cumparatorilor nu verifica masina inainte de cumparare, conform unui sondaj realizat recent de platforma InspectorAuto.ro. Totodata, cei mai multi cumparatori nu stiu…