(P) Septembrie, luna ideală pentru o vacanță în Zakynthos! Insula Zakynthos s-a aflat pentru o perioada de peste 300 de ani sub ocupație venețiana, popor care a contribuit foarte mult la dezvoltarea locului. Supranumele de Il Fioro di Levante a fost dat tot de venețieni, dat fiind faptul ca insula gazduiește peste 7000 de specii de plante și flori, frumusețea sa inspirand de-a lungul timpului numeroși artiști și boemi. Plaja Navagio, Peșterile Albastre, Parcul Național Marin cu țestoasele Caretta Caretta, golful cu ape sulfuroase Xigia sau Porto Limionas sunt doar cateva dintre cele mai incantatoare locuri din Zakynthos, pe care trebuie sa le descoperi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

