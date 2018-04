Stiri pe aceeasi tema

- Piața asigurarilor din România a continuat și în anul 2017 tendința de creștere. Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent. O schimbare în tendințele…

- Piata de transport feroviar de calatori din Romania va deveni concurentiala intr-o maniera mult mai adanca decat pana acum, odata cu intrarea in vigoare a Pachetului 4 Feroviar, in 2019, iar posibila intrare pe aceasta piata a unor operatori occidentali de anvergura ai unor state vestice – care beneficiaza…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Piata imobiliara romaneasca va fi accesata in acest an de investitorii institutionali care au pus Ungaria pe harta marilor fonduri si pe care toata lumea ii asteapta de ceva timp, a declarat Silviana Petre Badea, managing director al companiei de consultanta imobiliara JLL Romania, in cadrul conferintei…

- Romania si Republica Moldova sunt nu doar tari surori, ci si parteneri comerciali de incredere. De la deja celebrele bomboane "Bucuria", vinurile moldovenesti, pana la fructe si legume, produsele de peste Prut sunt extrem de apreciate de romani.

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurenta suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora…

- Decizie surpriza din partea companiei Schweighofer, care detine in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de panouri din lemn. Conducerea grupului a decis sa vanda compania subsidiara precum si divizia de management forestier, care detine peste 14.000 de hectare de padure in sapte judete.

- O mișcare importanta pe piața caselor de pariuri urmeaza sa se implementeze in Romania in cel mai scurt timp. Superbet, una dintre cele mai dezvoltate agenții de la noi din țara, va subordona toate agențiile BetCafe sub propriul brand, dezvaluie surse din piața pentru GSP.ro. Astfel, toate agențiile…

- Luni, 26 martie 2018 incepand cu ora 11.00 - Bistrita. Prima editie. La invitatia si initiativa Asociatiei RURALIS, proiectul Seminte libere - Romania in Tranzitie vine in acest an la Bistrita, cu un eveniment creat in cadrul proiectului de Service Learning "COMUNITARIA - gradina comunitara" - proiect…

- Noul produs lansat de SIVECO România, SIVADOC Lite, ajuta managerii sa-și optimizeze costul gestionarii documentelor pentru a lua decizii fundamentate pe informații corecte și ușor accesibile Gestionarea inteligenta a documentelor într-o organizație reduce semnificativ cheltuielile…

- Andrei și Ștefansunt cei doi adolescenti care formeaza trupa "Generația 99". Andrei s-a nascut in Spania si a ajuns pentru prima data in Focșani la varsta de 7 ani, cand mama lui, care lucra in Spania și se casatorise cu un spaniol, a decis ca e momentul ca fiul ei sa-și cunoasca atat bunicii, cat…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piata locala de fuziuni si achizitii. Numarul tranzactiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzactiilor a scazut usor. Cei mai multi investitori straini care au ales sa investeasca in Romania au provenit in 2017 din…

- Grupul ungar OTP, aflat in extindere pe piața din Romania prin preluarea unor banci, se pregatea sa achiziționeze Banca Romaneasca. Acordul fusese semnat in 2017. In varaanului trecut, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece, care deține Banca Romaneasca. Conform unor surse…

- Farmec, companie cu capital 100% romanesc, a scris istoria industriei cosmetice din tara, fiind inca de la fondarea sa si pana in prezent lider in randul producatorilor de cosmetice din Romania. Astazi, cel mai mare producator roman de cosmetice este clasat in top 5 cei mai mari jucatori din piata…

- "Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

- Primul functionar public virtual din Romania, numit "Antonia", bazat pe inteligenta artificiala, va fi lansat in 15 aprilie la Cluj. Antonia va dirija cererile online ale cetatenilor si ii va ajuta pe acestia 24 de ore din 24 in rezolvarea problemelor cu municipalitatea.

- Un colos autohton vrea sa cucereasca piata de profil si s-a decis sa investeasca masiv. Va deschide o noua fabrica prin intermediul careia vrea sa doboare concurenta si sa devina lider in domeniu.Potrivit bugetul.ro, prin aceasta mutare, compania va crea noi locuri de munca. Anunțul a fost…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Conform celui mai recent raport publicat de BRAT (Biroul Romand de Audit al Tirajelor), in perioada octombrie-decembrie, revista OK! are cel mai mare tiraj vandut de pe piața revistelor glossy și glossy-celebrity din Romania. Intr-o piața de print in scadere la nivel global, echipa noastra se „incapațaneaza“…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca va activa mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, pentru ca medicamentul lipseste de pe piata, informeaza HotNews.ro. “Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. ...

- Mare disputa la un post de televiziune intre sociologul Marius Pieleanu si Bogdan Chirieac in urma deciziei definitive data de Inalta Curte de Casație și Justiție unde a fost achitat definitiv Ludovic Orban.

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania - Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- In urma cu sapte sau opt ani, un articol despre marțișoarele ce se vand la Aiud putea incepe cam așa: „Inainte cu mai bune de o saptamana de 1 Martie, zeci de comercianti de martisoare si-au amplasat tarabele pe trotuare și in piața agroindustriala din municipiu”. In aceste zile se poate spune ca inainte…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Energizer, una dintre cele mai cunoscute marci de baterii, a intrat pe piata smartphone-urilor, fiind lansate zece modele cu preturi intre 200 si 1.900 lei. Atuul modelelor mai scumpe tine de bateria de foarte mare capacitate, 5.000 mAh, in timp ce majoritatea telefoanelor din piata au baterii cuprinse…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Ultima saptamana din viața politica din Romania a fost ocupata de un nou și incrancenat asalt asupra DNA, dus de „niște penali”, vorba președintelui Klaus Iohannis. Dincolo de nenumaratele comentarii care au aparut in spațiul public in ultimele zile, in spațiul virtual a fost o explozie de meme-uri.

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- Stabilitatea pietei de asigurari este palpabila astazi, desi provocarile anului 2018 vin de pe urma turbulentelor intregistrate in 2016 si ale caror efecte au fost inregistrate in 2017. Nu putem sa uitam de falimente rasunatoare, de tarife plafonate si de proteste si actiuni de strada, intr-o perioada…

- Despre Coșul cu lavanda, afacerea familiei Dirjan, am mai scris in paginile revistei. Atunci, Adrian și Cristina erau la inceput de drum, proaspat intorși de peste hotare și dornici sa se afirme pe o piața mai puțin cunoscuta in Romania. Lucru pe care l-au reușit deja și de aceea au devenit un exemplu…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Ministerul Muncii amana strategia promovarii unei legislatii pentru tineri, care ar fi trebuit sa asigure trecerea lor mai usoara din sistemul educațional pe piața forței de munca, potrivit potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale…

- Romania: Dacia isi mentine poziția de lider de piața, cu o cota de aproape 29%. Internațional: Vanzarile Dacia au crescut cu 12%, ajungand la aproape 612 000 unitați. Lansat in luna decembrie, noul Duster se anunta drept un succes al marcii in segmentul SUV. Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Peste 4% din persoanele angajate in mediul privat din Romania activeaza in industria textilelor. Chiar daca numarul companiilor active a crescut in anul 2016, domeniul a pierdut peste 9.000 de angajați, arata un studiu Creditinfo.

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Centenarul Marii Uniri este un bun prilej de a discuta despre Romania, de a ne bucura impreuna, toti romanii, indiferent unde se afla ei astazi, de succesul unui proiect politic pentru care promotorii sai vor trebui omagiati cum se cuvine, se precizeaza intr-un comunicat al Biroului Prezidiului Academiei…

- Avalanșa de magazine deschise de catre marile companii din retailul alimentar, in ultimii ani, a plasat Romania intre țarile cu cea mai rapida dezvoltare din regiune. Previziunile iau in calcul același ritm și pentru urmatorii ani.

- In topul meseriilor de perspectiva, alaturi de cei din IT, raman si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii, informeaza stirileprotv.ro. Domeniul IT va domina piata muncii mult timp. Numai la Cluj sunt peste 14 mii de specialisti. Concurenta este mare, la fel si avantajele. Titus Mic,…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…