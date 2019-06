Stiri pe aceeasi tema

- ■ patru copii cu virste intre 13 si 14 ani au fost luati de ambulanta cu diagnosticul ingestie voluntara cu substanta necunoscuta Patru copii cu virste de 13 si 14 ani, avind diagnosticul ingestie voluntara cu substanta necunoscuta, au fost preluati de Ambulanta, in noaptea de 30 spre 31 mai, in jurul…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in Dumbrava Rosie, marti, 28 mai, in apropierea primariei din localitate. Din primele informatii oferite de IPJ Neamt sint trei victime. Vom reveni. Accident rutier in com. Dumbrava Roșie, fara victime incarcerate.…

- Un incendiu ce a avut loc joi, 23 mai, in crucea noptii, a distrus o magazie a unui localnic din Balusesti, comuna Icusesti, iar flacarile au ucis si 35 de pui pe care proprietarul ii avea in incinta. Apelul pentru ajutor venit prin numarul unic de urgenta 112 a fost inregistrat in dispeceratul ISU…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, vineri, 24 mai, pentru a salva un barbat care a cazut intr-o ripa de la marginea unui drum forestier din comuna Grinties. Conform primelor informatii oferite de salvatorii nemteni, barbatul este in stare de inconstienta. “Misiune degajare persoana (barbat)…

- Angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean Neamt au intervenit, luni, 6 mai, in cazul unui accident rutier produs la Potoci, transportind la spital doi copii, o fetita de trei ani si un baietel de sase ani, diagnosticati cu atac de panica. Tot la spital si cu acelasi diagnostic a ajuns si o femeie…

- ■ manifestarea va avea loc astazi, 3 mai, de la ora 12.30 ■ participa poetul Mihaita Macoveanu si solista Madalina Mantu ■Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste recitalul de poezie si jazz „Poetul si Cintareata“. Manifestarea este programata a avea loc pe 3 mai, in Sala Cupola a institutiei…

- Genul epistolar ramane unul din modurile de comunicare al noii vedete liberale, Rares Bogdan, ca gest de fronda fata de Cosmin Gusa, patronul postului Realitatea TV, care i-a intrerupt prezenta pe ecran ca realizator de emisiuni turbulente, precum si a prietenului sau Oreste Teodorescu, trebuie sa aiba…