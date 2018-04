(P) S-au deschis inscrierile pentru cea de-a treia editie a competitiei nationale Ten Outstanding Young Persons

Stiri pe aceeasi tema

- Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu, si Asociatia Judeteana a Organizatorilor de Evenimente Botosani, organizeaza inscrieri in cadrul Festivalul National de muzica folk pentru copii si tineret Seri melancolice eminesciene, editia a IX-a 6-8 iulie 2018.

- Tradiționalul „Targ de Paște" și-a deschis ușile la finele saptamanii trecute in Piața Vasile Lupu din municipiul Orhei. Evenimentul susținut de Primaria orașului Orhei in comun cu AO „Pentru Orhei" se afla la cea de a treia ediție.

- In sedinta Consiliului Local Municipal din 28 martie a fost aprobata organizarea unei unei noi editii a concursului ”Impreuna pentru un oras mai curat” adresat asociatiilor de proprietari. Perioada de desfasurare a competitiei este 29 martie – 5 aprilie, iar evaluarea asociatiilor inscrise se va face…

- Inspectoratul Școlar Județean Dambovița organizeaza, in perioada 02 – 06.04.2018, la Targoviște, etapa nationala a Olimpiadei de limbi romanice Post-ul Doua olimpiade naționale, in aceasta luna, la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 2 6 aprilie 2018, pentru prima data, Constanta va fi gazda celui mai important eveniment al anului pentru iubitorii limbii lui Shakespeare Olimpiada nationala de limba engleza. Potrivit ISJ Constanta, competitia va reuni peste 300 de elevi din toata tara alaturi de 44 de profesori insotitori…

- Peste 450 de persoane au participat pe 24 martie la cea de-a doua ediție a TEDxAlbaIulia, eveniment ce a adus impreuna 10 speakeri locali și naționali și o comunitate formata din tineri profesioniști, studenți și oameni care vor sa ajute la dezvoltarea societații. Cea de-a doua ediție a evenimentului…

- Gabriel Burlacu a primit o noua convocare la lotul national de handbal masculin seniori al Romaniei. Interul echipei locale CSU Suceava se afla pe lista celor 40 de jucatori chemati de selectionerul Xavier Pascual pentru un stagiu de pregatire de cinci zile pe care “tricolorii” il au programat la inceputul…

- Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under 22 au debutat, duminica, la Targu-Jiu, la eveniment participand peste 400 de pugilisti, baieti si fete, din 37 de tari. Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat ca este pentru al doilea an consecutiv cand Romania a…

- Duminica, 25 martie, cu incepere de la ora 10,00, la magazinul de produse locale Degustarium, din centrul comunei Ghimeș-Faget, are loc a treia ediție a Expoziției Concurs de Oua Incondeiate, inițiata in urma cu doi ani de omul de afaceri local Petru Pal. Cei dornici de a dobandi deprinderile tehnice…

- Bogdan Duca, copilul-minune al șahului romanesc, a caștigat a treia ediție a Cupei Aprily Lajos. Campionul aradean in varsta de 8 ani recidiveaza. Dupa turneul de la Hațeg, unde au participat și seniori, puștiul Bogdan Duca s-a impus in a treia ediție a Cupei Aprily Lajos la șah, desfașurata in weekend…

- Comuna suceveana Ciocanesti, desemnata „Satul cultural al Romaniei 2014", va gazdui, in perioada 24 – 25 martie, cea de-a XV-a editie a Festivalului National al Oualor Incondeiate.Evenimentul este organizat de Primaria si Consiliul Local Ciocanesti, Consiliul Judetean Suceava, ...

- Inscrierea in invațamantul primar La finalul primei saptamani de inscriere in invatamantul primar, potrivit datelor inregistrate in sistemul electronic, la nivelul unitatilor de invatamant au...

- Civica Sport Center si Monitorul de Suceava invita societatile comerciale din Suceava, indiferent de domeniul de activitate, sa isi faca echipa si sa se inscrie in Liga Companiilor la fotbal pe teren redus, o competitie in care angajatii din diverse medii profesionale isi dau intalnire pe ...

- Sub sloganul ”Te uiți o seara, razi o saptamana”, cea de-a treia ediție a show-ului ”In puii mei”, difuzata sambata seara, de la ora 20.00, la Antena 1, și-a surprins telespectatorii cu multe surprize!

- Astazi si maine, la Iasi, se desfasoara o noua editie a Targului de Cariere. Organizatorul evenimentului, Ioana Oros, a precizat ca participa peste 60 de companii si aproximativ 20 la suta dintre acestea ofera locuri de munca in domeniul IT. Astazi standurile sunt deschise pana la ora 19 iar maine targul…

- Joi, 1 martie, a început Spring SuperBlog 2018, a 16-a ediție a celei mai longevive competiții de blogging din România. Lansat în 2008, proiectul este cunoscut în mediul online pentru temele provocatoare, premiile atractive, dar și pentru adrenalina ce creeaza dependența…

- Festivalul “Launmomentdat in parc” va reveni, la inceputul verii, in Parcul Poporului din Timisoara. Programul va fi bogat in concerte, ateliere, expoziții, spectacole de teatru, proiecții de film și tehnologie intre orele 12:00 și 23:00. Launmomentdat in parc se afla la ediția a treia și reunește nume…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- S.A. “Apa-Canal Chișinau” lanseaza o noua ediție a concursului de desene, și spoturi video ce țin nemijlocit de apa, noteaza Noi.md. Sloganul stabilit pentru acest an este „Soluții naturale pentru apa” si include urmatoarele aspecte: apa in diferite anotimpuri si ipostaze, protejarea mediului, inclusiv…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. UPDATE 6.45 Oscar 2018: "The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- Calatoria planetara a continuat si vinerea aceasta, iar talentul autentic a fost cautat prin orice mijloc, in toate colturile lumii, si a fost prezentat si in cea de-a treia editie Romanii au talent!

- Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“, telespectatorii vor urmari noi momente emotionante la Pro TV si vor afla cine va primi al doilea golden buzz al sezonului si va fi astfel trimis direct in semifinale.

- Vineri, la Romanii au talent, telespectatorii vor urmari un moment extrem de emotionant, vor simti legatura incredibila dintre o mama si fetita ei, care le topeste sufletele juratilor, dar mai ales pe al lui Forin Calinescu.

- Show-ul "Ie, Romanie" incepe joi, 1 Martie, de la ora 21:15, la Antena 1. Scopul emisiunii este acela de a descoperi fete frumoase si harnice si oameni talentati din cele noua regiuni istorice ale Romaniei!

- In aceasta dupa amiaza a avut loc marea finala a competiției naționale ”Duelul Ansamblurilor” din emisiunea lui Catalin Maruța de la PRO TV. Ansamblul folcloric Doina Bascovului și-a dovedit talentul și calitațile și a caștigat marele trofeu și cei 3.000 de euro, strangand peste 60.000 de voturi. Doina…

- Au renunțat pentru cateva zile la halatele albe și au incalțat claparii. Peste 100 de medici și asistente din Gorj, Hunedoara și Valcea s-au intrecut la schi pe partia principala din centrul stațiunii Ranca. N zona montana a județului Gorj a fost organizata cea de-a 15-a ediție a Cupei Sanatații. Caștigatorii…

- Curajul, ambitia si flexibilitatea sunt cuvinte cheie in cea de-a doua editie „Romanii au talent“, in care membrii juriului si concurentii promit sa faca spectacol pe scena de la Pro TV, de la ora 20.30.

- In perioada 23-25 februarie, la Centrul ”Prietenia” și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, va avea loc cea de-a treia ediție a Trofeului “Deliciosul de Vaslui” la șah, competiție inscrisa in calendarul oficial al federației de specialitate. Ieri, se inregistrau deja peste 100 de competitori,…

- La competiția de dezbateri academice Pache Open 2018 din București, George Mesaroș, un tanar student determinat, Manager Relații Externe și coordonatorul clubului de dezbateri in The Da Vinci System, a fost invitat pentru a fi membru al echipei de adjudecare. Read More...

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Inscrierile pentru cea de-a VI-a ediție a Concursului Național ”Școala Zero Waste” au inceput luni, 12 februarie 2018. Aceasta etapa a inscrierilor are loc pana in 2 martie 2018, iar perioada de desfașurare a competiției este programata intre 5 martie-11 mai 2018. In Competiția “Școala Zero Waste” Ediția…

- Cea de-a treia editie a Festivalului International De Chitara de la Timisoara se va desfasura in perioada 9-16 martie. Evenimentul va gazdui cursuri de maiestrie și conferințe la Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, recitaluri și concerte desfașurate…

- Pentru al doilea an consecutiv, Primaria Dumbraveni a fost co-organizatoare a Festivalului International „Grigore Vieru" de la Pererita, localitatea de bastina a marelui poet. Ca si in 2017, parteneriatul celor doua localitati de pe cele doua maluri ale Prutului s-a dovedit unul extrem ...

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Competitia Mastercard - Bank of the Year ajunge la a treia editie si deschide incepand de astazi perioada de inscrieri pentru banci si IFN-uri. Prestigiosul concurs organizat de Mastercard in parteneriat cu wall-street.ro si Golin va premia si in acest an realizarile si inovatiile dezvoltate de institutiile…

- INVITATIE… Veste buna pentru vasluienii iubitori de miere. Doua firme din judet, Onomeus si Apisrom, si-au unit fortele si vor organiza prima editie a Targului Apicol din Vaslui. Ce veti gasi aici? De la miere, polen, propolis, ceara, toate de foarte buna calitate, pana la utilaje apicole, faguri artificiali,…

- Ieri, 1 februarie, Sala Atlas a Hotelului Radisson a gazduit cea de-a treia ediție a Galei Trofeelor Alexandrion, care și-a desemnat caștigatorii. In prezența a aproape 300 de invitați, au fost premiați cei mai buni 10 sportivi romani ai anului trecut. Nawaf Salameh, președinte și fondator al Alexandrion…

- In aceasta editie a “Tocatorului de stiri” de la TV News Buzau, realizatorul si prezentatorul emisiunii face un slalom printre stirile locale si nationale, comentand liber cu perdea sau fara, despre nazbatiile celor care ne conduc. De asemenea il sarbatorim pe Donald Tom cu o prajiturica (nu coliva!)…

- Interpreta moldoveana Carolina Gorun va concura la sfarsitul saptamanii in cea de a treia semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Romania. Conationala noastra participa cu piesa "Reach Out for the Stars".

- Doua baluri dedicate portului popular sunt programate sa se desfașoare in luna februarie (a.c.), in județ, unul dintre acestea, aflat la prima ediție, in orașul-stațiune Covasna și celalalt, aflat la cea de –a patra ediție, in localitatea intorsureana Bradet. La Covasna, prima ediție a Balului Portului…

- Va puteți inscrie la una dintre cele șase curse de la Timotion, taxele de participare urmand sa fie donate celor 18 proiecte care au nevoie de susținerea comunitații. Din 2018, Timotion va oferi sprijin și pentru proiecte din județe invecinate, Hunedoara și Arad, pe langa proiectele din Timiș.…

- Sambata, 27 ianuarie, de la ora 13, in sala de box a Complexului Sportiv „Tomis”, din strada Flamanda, va avea loc cea de-a treia editie a Memorialului „Aurel Simionescu”. Antrenorul emerit Aurel Simionescu a decedat in 2015, la varsta de 69 de ani, rapus de o boala necrutatoare. Este cel care i-a indrumat…

- Federatia Romana de Darts organizeaza cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival (RDF), eveniment care se va derula in ultimul weekend din aceasta luna, in perioada 26-28 ianuarie 2018, insumand premii in valoare de peste 15.000 de euro.

- Peste 400 de jucatori profesionisti de darts din intreaga lume vor participa la cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival, cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est, programat in perioada 26-28 ianuarie, dotat cu premii in valoare de peste 15.000 de euro, se arata intr-un comunicat…

- Luni, 22 ianuarie, de la ora 19:00, are loc a cincea ediție a evenimentului caritabil Charity Quiz Night , iar locația Quiz-ului este Urban: Food & Drink. Aceasta ediție va fi prima din anul 2018. Pentru inscrieri, cei interesați sunt rugați sa completeze formularul. Cei care doresc sa…

- Valsul și buna dispoziție au facut pereche la ce-a de-a III-a ediție a Balului Vienez, desfașurat in raionul Briceni. Dupa patru luni de antrenamente, mai mulți tineri au prezentat un adevarat spectacol de dans. In calitate de spectatori au fost parinții, dar și prietenii lor.

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza o noua editie a Targului de Nunti Bucovina. Cel mai mare si reprezentativ targ de nunti din Suceava, organizat in parteneriat cu Iulius Mall, va aduce in fata celor interesati cei mai importanti expozanti din domeniu si branduri de renume. Targul de…

- Campioana Rusiei, ȚSKA, a fost invinsa in a doua partida consecutiva jucata in deplasare in Euroliga. Echipa antrenata de catre grecul Dmitris Itoudis a cedat in fața Barcelonei cu scorul de 72-85.