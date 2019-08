(P) Rhodos, insula cea mai iubită de soare! Cu o viața de noapte fulminanta, un impresionant patrimoniu cultural și istoric, plaje nesfarșite, o gastronomie excelenta și mai mult de 300 de zile senine pe an, nici nu este de mirare de ce Rhodos este considerata a fi una dintre cele mai populare insule grecești. Descopera Insula Soarelui intr-o escapada in plina vara și bucura-te de cele mai tari experiențe de vacanța! La pas pe cele 200 de strazi fara nume din Rodos Capitala Insulei Rhodos este o adevarata comoara pentru turistul pasionat de istorie, strazile sale labirintice ascund biserici medievale, cladiri fortificate și vechile hanuri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

