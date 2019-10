(P) Rețeaua de health & fitness World Class estimează venituri de 38 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2019 Piața europeana de health & fitness continua sa creasca intr-un ritm constant de aproximativ 4%, cu venituri de peste 27 de miliarde de euro. Conform celui mai recent raport publicat de Deloitte și EuropeActive, numarul total de membri europeni ai unui club de fitness a crescut la 62,2 milioane in 2018. Piața romaneasca de sanatate și fitness este, de asemenea, in creștere, in special datorita tendinței de a adopta un stil de viața sanatos, care a devenit un factor din ce in ce mai influent in ceea ce privește alegerea activitaților de timp liber. World Class, cea mai importanta rețea de health… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

