(P) Reducerile de la Târgul de Turism online îți poartă noroc! Cu ocazia Targului de Turism desfașurat online , Europa Travel a inițiat o ampla campanie de fidelizare prin care iși propune sa-i rasplateasca pe turiștii romani cu premii de la inbagaj.ro . Tot ce trebuie sa faci este sa accesezi pagina de oferte a turoperatorului, in perioada 21-24 februarie, sa completezi formularul de inscriere, și poți caștiga unul dintre cele trei premii puse in joc: un set de trolere, o geanta de calatorie sau o harta razuibila a lumii! Acceseaza pagina de oferte și poți caștiga unul dintre premiile inbagaj.ro ! In ultimii ani, Europa Travel a desfașurat mai multe campanii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania "Patrimoniu" reprezinta un semnal de alarma pentru toti constantenii in ceea ce priveste nivelul incalificabil de dezinteres public, pe de o parte, ori interesul material pecuniar, pe de alta parte, fata de degradarea obiectivelor istorice protejate sau nu, calificate ca monumente istorice…

- ARAD. Primaria Municipiului Arad anunta ca incepand de luni, 14 ianuarie 2019,se pot plati taxele si impozitele locale aferente acestui an. Aradenii au la dispozitie urmatoarele modalitati de plata: in numerar, prin POS, respectiv plata online. La casierie Plata in numerar sau…

- Voltaj a acceptat provocarea #mergdescult a asociatiei World Vision si “a dat leapsa” mai departe in timpul concertului din cadrul Targului de Craciun din Capitala, in fata a mii de oameni. Ca statement, Calin Goia, solistul trupei, s-a descaltat pe scena, iar oamenii i-au urmat gestul. „Ne bucuram…

- (PUBLICITATE) Traim vremuri in care suntem aproape in permanența in intarziere, contracronometru, pierduți intre multe destinații și multe responsabilitați zilnice. Despre responsabilitațile zilnice am putea vorbi la nesfarșit, pentru ca știm bine cu toții ce inseamna viața unui adult responsabil. Cu…

- Campania de Black Friday, desfașurata de evoMAG in acest an in intervalul 1 – 25 noiembrie, a generat, in total, vanzari de 5,4 milioane de euro. Este cea mai mare campanie de acest fel realizata vreodata de evoMAG, valoarea medie a unei comenzi in aceasta perioada urcand la 1.100 de lei. „Am observat…

- Patinoar cu gheața in Piața Libertații, ca parte a Orașelului Copiilor pregatit de Primaria Timișoara. Este noutatea din acest an a Targului de Craciun. Nu știm insa al cui este și cum a fost selectata firma, pentru ca Biroul Evenimente al PMT nu a facut publice informațiile. Primaria deține un patinoar…

- Black Friday 2018 e ocazia perfecta pentru a-ți completa garderoba de iarna. Iar daca ești in cautare de incalțaminte – fie ca e vorba de cizme, bocanci sau ceva mai elegant, pentru petrecerile de sezon – azi e momentul sa dai o tura prin magazine. Și pentru ca știm ca te confrunți cu lipsa timpului,…

- Tot ce avem noi astazi in casa este doar tehnica moderna: buton, buton, buton. Inchipuiti-va doua razboaie psihologice! Incetarea energiei electrice! Ce ne-am face fara energie electrica un an de zile? Sa te intorci din nou la lumanare, la felinar, opaitul sau lampa aceea de demult, noptile alea lungi,…