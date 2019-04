(P) Redefinirea retentiei in HR: Cum pastrezi angajatii in companie?

Stiri pe aceeasi tema

- Targul de cariera 'Angajatori de TOP' revine in Bucuresti, pe 5 si 6 aprilie, la Sala Palatului, unde cele 130 de companii participante vor pune la dispozitie celor interesati peste 6.000 de joburi, a anuntat organizatorul evenimentului, Catalyst Solutions, companie romaneasca de consultanta in resurse…

- Angajatii fabricii Nestle Timisoara vor protesta vineri in fata sediului central al companiei din Bucuresti si sustin ca, in cazul in care nu vor primi pachetele compensatorii solicitate, unii dintre ei vor intra in greva foamei, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor din Industria…

- Romania este din ce in ce mai des tinta investitorilor din Emiratele Arabe Unite. Un exemplu in acest sens este recenta semnare, la Bucuresti, a unui printr-un memorandum de catre ministerul roman al Transporturilor si compania guvernamentala DP World din Emiratele Arabe Unite, referitor la infrastructura…

- Bucuros nevoie mare, edilul-șef a taiat luni seara un fir al operatorilor de servicii de pe Podul Mihai Viteazul. Angajații STPT au ramas sa continue treaba și vor face asta in aproape fiecare noapte de acum inainte, ne asigura reprezentanții PMT. Operațiunea inceputa de Robu a avut primele…

- Zeci de profesionisti din industria muzicala internationala vin la Bucuresti in perioada 20 – 22 martie la Mastering The Music Business – Conference & Showcase Festival. Vorbim despre acest subiect cu Iulia Pop si Dan Byron.

- calea pentru o prezența substanțiala a companiilor emirateze in țara noastra Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 17 martie, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a Memorandumului de Ințelegere intre compania guvernamentala DP WORLD și Ministerul Transporturilor din Romania, in…

- Traian Basescu a afirmat ca cei doi "stiu ca adesea regimurile dictatoriale sunt sanctionate prin blocarea resurselor financiare ale statului aflate in strainatate". "Oare se pregateste instalarea unei dictaturi? Poate in perspectiva pierderii alegerilor din 2020? Ultima framantare a lui Dragnea…

- Un șofer din Drobeta Turnu Severin și-a pus capat zilelor chiar in camionul in care lucra. Tanarul tocmai aflase ca soția sa il inșeala. Orlando locuia in Timișoara și era tatal unei fetițe. Tanarul se afla in noaptea de luni spre marți intr-un depozit din București unde urma sa descarce marfa din camion.…