Stiri pe aceeasi tema

- Desi sunt deja „profesionisti" in domeniul artistic, Alexia isi doreste sa devina medic stomatolog, iar Matei isi doreste o cariera in domeniul constructiilor de masini. In urma semifinalelor de duminica seara, acestia au intrat in finala de pe 25 februarie, care va avea loc la Sala Polivalenta din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a venit la Iasi in semn de respect pentru inaintasii care acum 159 de ani au infaptuit Mica Unire. "Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit…

- Zeci de tineri din Romania s-au adunat zilele acestea la Palatul Parlamentului pentru a simula organizarea unui Summit NATO. Elevii si studenții au primit roluri de reprezentați ai celor 29 de state membre NATO. Chiar daca unii n-au implinit inca 18, au vrut sa afle cum este sa iei decizii sub presiune,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Anul a inceput perfect pentru o instituție din Bistrița care s-a ales cu trei premii foarte importante, decernate ieri, la București. „Este o performanța extraordinara, este cu atat mai onorant pentru noi cu cat am primit aceste premii tocmai de Ziua Culturii Naționale și ziua lui Eminescu”.

- CASTIGATORI… La sfarsitul saptamanii trecute s-a desfasurat, la Bucuresti, Festivalul International de Muzica „Gala Star Melody” care a fost gazduit de Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”. Aflat la cea de a sasea editie, concursul a reunit un numar de aproximativ 100 de copii atat din tara, cat si din strainatate,…

- Romanian-American Business Council, o organizatie non-profit ce reprezinta interesele comunitatii romane din Statele Unite, a cerut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe de la Bucuresti, dupa ce a lansat o campanie pentru a convinge Congresul SUA de a include Romania in programul Visa Waiver, ce…

- Corul Symbol, care aduce o nota de unicitate in peisajul muzical romanesc și care va reprezenta Romania la Eurovisionul Coral ediția 2018, iși marește colectivul. In vederea cooptarii de noi membri, sambata, pe 13 ianuarie, la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul din București, in Amfiteatrul…

- PSD are mai mulți opozanți decat simpatizanți, spune prof. Alfred Bulai. Daca vine, ca propunere pentru prezidențiale, cu un lider politic inregimentat, acesta va avea o cuprindere mai mare a electoratului propriu, dar o deschidere spre exterior mai mica. ”Cu cat ești mai pesedist, te voteaza…

- Cornel Ionica s-a tinut de promisiune si dupa foarte multi ani, Pitestiul a aratat ca o adevarata resedinta de judet cu prilejul sarbatorilor de miarna. Pornind de la impresionantul iluminat ornamental ce a transformat Pitestiul intr-un oras de basm si cu minunata poveste a noptii dintre ani, Pitestiul…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting Group au organizat, la Bucuresti, cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei "Succesul e... MOLIPSITOR!" un proces interactiv de descoperire, impartasire si apreciere a bunelor practici si a impactului…

- Momente festive, colinde oferite de Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” și premii acordate sportivilor și elevilor de elita ai Maramureșului, așa a trecut dupa-amiaza zilei de azi la Consiliul Județean. Vreme de trei ore, intre 12:30 și 15:30, holul Palatului Administrativ a devenit neincapator…

- Ieri, 18 decembrie 2017, la București, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și Structural Consulting Group-www.fonduri-structurale.ro au organizat cea de-a doua ediție a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei „Succesul e…MOLIPSITOR!” un proces interactiv de descoperire, impartașire…

- Ministrul Educatiei Naționale, Liviu Marian Pop, va premia olimpicii români care s-au remarcat în anul 2017 la concursurile internationale pe discipline școlare, în cadrul unei festivitati care se va desfașura marți, 19 decembrie, cu

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Loteria bonurilor fiscale, o noua extragere pe 17 decembrie, pentru bonurile emise intre 1 și 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza duminica o noua extragere pentru selectia…

- Dupa ce oficialii Companiei de Apa Arieș SA au anunțat ca luni se va semna, la Palatul Victoria in București, proiectul cu finanțare europeana in valoare de circa 160 de milioane de euro, cel mai mare proiect european care a fost vreodata in zona noastra, mesajele pozitive au inceput sa ”curga”. Read…

- SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE Campania promotionala “Iarna dam premii”, desfașurata de publicatia Libertatea, este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 9, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996 si codul fiscal RO 9060359,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți pianiști și compozitori contemporani, Richard Clayderman sarbatorește alaturi de romani 40 de ani de cariera. In ultimii ani, prolificul artist francez a fost extrem de bine primit in țara noastra drept pentru care susținatorii sai din Romania au privilegiul de a-l vedea…

- Firma de exercițiu Golden Wine MK.SA de la Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu a obținut mai multe premii la Targul Firmelor de exercitiu, organizat de Scoala Superioara Comerciala N. Kretzulescu din București, vineri. Potrivit informațiilor furnizate de profesorul Sonica Darmanescu, la targ au participat…

- Trotuarul din fata Palatului Regal din Bucuresti a devenit loc de pelerinaj pentru cei care doresc sa i aduca un ultim omagiu Regelui Mihai. De la aflarea vestii ca Regele Mihai a trecut in nefiinta au sosit la Palatul Regal mai multe persoane care au vrut sa aprinda o candela in memoria Ultimului Rege…

- Ioan Stanomir, prof.univ.dr. al Facultații de Științe Politice din cadrul Universitații din București „Succesul ultim al comunismului este acela ca are capacitatea de a seduce, chiar daca nu mai exista fizic“ – așa și-a inceput profesorul Ioan Stanomir conferința susținuta in 6 decembrie, la Universitatea…

- Revista Capital a sarbatorit 25 de ani de existența prin intermediul unei Gale in cadrul careia au fost acordate premii pentru antreprenori care aniverseaza 25 de ani de business și pentru cei care au avut un aport major la dezvoltarea capitalismului in Romania. De asemenea, au fost acordate premii…

- La Auditorium Pallady, din Bucuresti, a avut loc sambata seara Gala Campionilor, organizata de Federatia Romana de Motociclism, prilej de a premia pe cei care au ocupat primele trei locuri in toate intrecerile organizate de Federatie, dar si la Cupa Europei la hard enduro si Campionatul Est-European…

- Eforturile tuturor organizatiilor si personalitatilor membre CNMR s-au concretizat in multe actiuni de constientizare a identitatii poporului roman: a culturii, istoriei, limbii, modelelor si mentorilor natiunii romane de-a lungul timpului. Astazi, de 1 Decembrie 2017, zeci de actiuni ale reprezentantilor…

- Eforturile tuturor organizatiilor si personalitatilor membre CNMR s-au concretizat in multe actiuni de constientizare a identitatii poporului roman: a culturii, istoriei, limbii, modelelor si mentorilor natiunii romane de-a lungul timpului. Astazi, de 1 Decembrie 2017, zeci de actiuni ale reprezentantilor…

- Unibet Open ajunge din nou in Capitala Romaniei in aceasta saptamana, dupa ce in urma cu un an la Bucuresti se stabilise un nou record de participare in main eventul castigat atunci de Traian Bostan. Celebrul festival de poker cu rezonanta internationala se va desfasura intre 30 noiembrie si 3 decembrie…

- Succesul imens al vizitei reginei Maria la Paris era alimentat sistematic si de la Bucuresti. Suverana era rugata sa primeasca ziaristii occidentali oricat de des ii statea in putinta. Salonul reginei se transformase in sala de presa.

- Cristina Stamate va fi inmormantata astazi la Cimitirul Bellu. Actrița, care a murit luni, 27 noiembrie, a fost depusa marți, pentru ultima oara, la Teatrul de Revista „Constantin Tanase” . Actori, dar și oameni care au iubit-o și admirat-o pe Cristina Stamate au venit marți sa iși ia ramas bun de…

- Cristina Stamate va fi depusa azi in foaierul Teatrul de Revista „Constantin Tanase”. Actrița a murit luni, 27 noiembrie, la varsta de 71 de ani. Cei care au iubit-o și admirat-o pe actrița Cristina Stamate iși pot lua ramas bun de la ea astazi. Trupul neinsuflețit al actriței va fi depus la Teatrul…

- De asemenea, cele doua federatii sindicale isi unesc eforturile cu cele ale societatii civile si recomanda tuturor membrilor sa participe si la protestele organizate duminica, 26 noiembrie, atat in Bucuresti, cat si in tara. Reprezentantii Cartel Alfa solicita parlamentarilor sa respinga…

- Peste jumatate dintre pacientii din Bucuresti au primit, cel putin o data, un diagnostic gresit sau un tratament neadecvat, iar 60% dintre ei sustin ca au fost nevoiti sa consulte doi sau mai multi medici pentru a primi un diagnostic corect, arata un studiu realizat de o clinica privata. …

- Petre Lungu, din București, ne intreaba daca pensia poate fi poprita de catre executorul judecatoresc, și daca da, cat din pensie poate fi reținut, in fiecare luna. RASPUNS. Da. Și pe pensie se poate pune poprire, in condițiile legii. Codul de procedura civila stabilește ca salariile și alte venituri…

- Comisia comuna pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova saluta rezultatele pozitive pe care Chisinaul le inregistreaza in directia consolidarii institutiilor si a bunei guvernante, in conditiile unui context geopolitic complex, si asteapta ca aceste eforturi…

- Un lucru este cert vom avea zboruri de pe Aeroportul International Arad si in vara lui 2018. Primii care au scos pe piata oferte pentru cursele charter spre Antalya 2018 sunt reprezentantii agentiei Prestige Tours International, in parteneriat cu compania aeriana Atlasglobal. Agentiile de…

- In ultimii trei ani, Uniunea Europeana a alocat Ucrainei 12 miliarde de euro, dintre care 3,4 miliarde de euro au reprezentat asistența macrofinanciara, a declarat astazi Hugh Mingarelli, șeful Delegației UE in Ucraina, potrivit Interfax-Ucraina. „Ucraina este, fara indoiala, un partener prioritar pentru…

- Ambasada SUA la București și Asociația Dominou din Craiova au derulat timp de doi ani un program de limba engleza și cultura americana pentru elevi cu situație financiara modesta, dar care au rezultate bune la școala. 20 de adolescenți de ...

- Primaria Brasov a anuntat ca, astazi, „va incepe vizualizarea pe SEAP a ofertelor depuse pentru realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) pentru proiectul Construire pasaj rutier acces cartier Tractorul – Coresi”. Conform edililor, luni a fost data limita pentru depunerea ofertelor. Au fost depuse cinci…

- 400 de autobuze noi Euro 6 pentru RATB. Primaria Municipiului București (PMB) mai face o incercare, in ceea ce privește achiziționarea de autobuze noi pentru transportul public din Capitala. Astfel, termenul de depunere a ofertelor la noua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru cumpararea…

- Conform primariei București, au fost depuse patru oferte din partea: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS; MAN Truck&Bus AG; Mercedes Benz Romania SRL; Otokar Europe. In conformitate cu Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta stabileste oferta castigatoare…

- Grupul Catena-Fildas detine cel mai mare club sportiv al unei companii private din Romania, Catena Racing Team. Echipa iubitorilor de sport si sanatate a adunat, in cei trei ani de la infiintare, aproape 200 de prezente pe podiumuri la diverse competitii sportive din tara si strainatate. Catena Racing…

- De luni si pana miercuri a avut loc, la Bucuresti, o noua editie a Cupei Stelelor, competitie desfasurata pe sase categorii de varsta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 . Academia de Fotbal Gheorghe Hagi a trimis la acest turneu doua echipe: AGH 2006 a fost inscrisa la Categoria 2005, iar AGH 2007 a…

- Patru mari proiecte de investiții au fost depuse la sfarșitul saptamanii trecute, la București, de catre primarul comunei Banișor, Eugen Maxim. Este vorba despre proiecte de o importanța deosebita pentru localnici, proiecte ce vizeaza modernizarea unor drumuri, rețele de canalizare, construcții noi…

- Prima oprire a trupei oradene din cadrul turneului a fost la Festivalul Național de Teatru din București, unde a participat cu doua spectacole: „Cafeneaua Pirandello”, care s-a jucat in data de 24 octombrie la Sala Studio a Teatrului Național „I. L. Caragiale”, și „Cabaretul Dada”, care a avut doua…

- Pentru Cosmina Simiean, cariera și succesul au o alta conotație: nimic nu se construiește fara suflet! Ea a decis ca ceea ce vrea sa faca este sa intinda o mana de ajutor celor uitați de familie, de prieteni sau chiar de stat. Așa a ajuns la 27 de ani sa conduca Direcția Sociala din cel mai mare…