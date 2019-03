(P) Program de finantare pentru antreprenori de la Raiffeisen Bank

Stiri pe aceeasi tema

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 20 februarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanta - Tulcea" in vederea obținerii…

- Presedintele Colegiului de Arbitri Arad din cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS), Egon Zimmermann, este in cautare de „sange proaspat”, pentru completarea lotului de arbitri. Iata comunicatul primit spre publicare: „Va place automobilismul sportiv? Daca da, alaturati-ne…

- Sunt peste trei proiecte pe un loc eligibil, in incercarea firmelor de a primi finantare nerambursabila de la stat. Perioada de depunere a proiectelor pe programul Start-up Nation 2018 s-a incheiat pe 12 februarie, iar la nivelul intregii tari erau ...

- Perioada de inscriere la programul de finantare Startup Nation 2018-2019 s-a incheiat marti seara (12 februarie, ora 20.00) si a atras peste 33.514 dosare pentru ajutoarele de maxim 200.000 de lei (aproximativ 43.000 de euro).

- „Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologica destinat tuturor școlilor din invațamantul gimnazial și liceal din Romania, susținut de Continental Anvelope Timișoara. Perioada de desfașurare a competiției este 4 Martie – 10 Mai 2019. Incepand cu 11 Februarie și pana in 1 Martie,…

- In cadrul programului de finantare pentru stimularea si dezvoltarea de mici afaceri Start-up Yourself, Asciatia de Dezvoltare Interconunitara Euronest a semnat contractele cu cei 48 de antreprenori din zona Moldovei. Aplicantii sunt din judetul Iasi – 27, cate 6 din Bacau si Neamt, patru din Suceava,…

- Astazi, la Iasi, vor fi semnate contractele din noua serie Start Up Yourself. La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est sunt 48 de beneficiari, cei mai multi din judetul Iasi, respectiv 27 de persoane, a anuntat presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/21-ian-rdj-8-Maricel-Popa-start-up.mp3…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XIII-a editie si va avea loc in martie 2019, la Bucuresti. Anul acesta, peste 20 de filme documentare si de fictiune lansate in cinema in 2018 sunt eligibile pentru…