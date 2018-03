(P) PremiumContact 6 obtine ratingul "recomandat" de la auto motor und sport

Stiri pe aceeasi tema

- Anvelopele de vara de la Continental pe podim la testele auto motor und sport Revista a testat unsprezece modele de anvelope de vara 225/45 R17 Anvelopele Continental ofera „un raspuns pozitiv la schimbarea direcției pe drumuri umede, o buna precizie și o aderența puternica la viraje pe drumuri uscate"…

- Viitorii mecanici auto, ingineri si soferi, care isi fac studiile in colegii si scoli profesionale, la absolvire, vor putea obtine carnete de conducere. Potrivit unui proiect al Ministerului Educatiei, cursurile pentru permise vor fi incluse in cadrul programului de studii.

- GERMANIA - SPANIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Mannschaft va avea intalnirea cu Spania, vineri, la Dusseldorf, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicație. Fundasul Sergio Ramos va disputa meciul cu nr. 150 in tricoul Spaniei, cu prilejul…

- Pe 17 si 18 martie 2018 are loc in Sala de Sport a Liceului Forestier Sighet un campionat regional de baschet (categoriile baby-baschet, mini-baschet si U13). Programul competitiei il gasiti mai sus.

- Persoanele fizice ce dețin semnatura mobila iși pot depune declarația cu privire la impozitul pe venit mai ușor. Serviciul Fiscal de Stat pune la dispoziția contribuabililor accesarea serviciului "Declarația electronica" chiar de pe telefoanele mobile.

- Managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a ractionat dur, dupa ce Frank de Boer l-a criticat in legatura cu folosirea insuficienta a atacantului Marcus Rashford, spunand despre tehnicianul olandez ca este "cel mai prost antrenor din istoria Premier League".Disputa a inceput dupa…

- O tamponare usoara a avut loc, astazi, in fata hotelului Continental din Timisoara, care insa a blocat circulația in aceasta zona aglomerata a orașului. O soferita neatenta a facut un viraj nepermis si a taiat calea unui tramvai. Femeia trecea cu masina pe langa statia de tramvai de langa hotel si a…

- Prin ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale au fost aprobate cererile de finanțare de la bugetul de stat pentru construirea a zece sali de educație fizica școlara in patru orașe și șase comune. Una dintre aceste sali va fi construita la Campina pentru Școala Gimnaziala "Ion Campineanu". Obiectivul…

- Obiectivul de baza al Partidului Acțiune și Solidaritate la urmatoarele alegeri este sa obțina cat mai multe voturi in Parlament pentru a schimba puterea. Declarația a fost facuta de președinta PAS, Maia Sandu, in cadrul emisiunii „Politica" de la postul de televiziune TV8, scrie IPN.

- Este vorba de noul motor de 1.8 litri TCe care se regaseste in Europa de Vest si pe modelele Espace si Alpina. Acest propulsor realizat de Nissan are o distribuitie pe lant, 4 cilindri in linie si dezvolta o putere maxima de 225 CP. Cutia de viteze este cea secventiala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca nu poate spune ca PSD are o problema de management, adaugand ca toti cei din conducerea partidului sunt vinovati pentru ca au recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. "Noi avem miercuri o sedinta a Biroului Permanent Municipal…

- Dupa ce etapa trecuta au invins Zalaul, la capatul unui meci foarte bun, sambata, Corona Brașov a castigat cu scorul de 21-18 partida cu CSU Danubius Galati. Chiar daca a fost un meci foarte echilibrat, pe finalul jocului, echipa antrenata de Dragos Dobrescu a reusit sa fie mai lucida pe atac si si-a…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, unde echipa din Florenta ar…

- Singura echipa de futsal din oraș, Colțea 1920, s-a deplasat la Buzau pentru disputa cu Fortius din cadrul etapei cu numarul 14 din liga a doua de futsal. Brașovenii au avut parte de un meci dificil la Buzau dar trupa lui Radu Burciu a facut un joc bun și a plecat acasa cu toate punctele puse in joc.…

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- In acest weekend, Poiana Brasov este gazda unui eveniment de marca, desfasurat in premiera in Romania. Asociația de Turism Poiana Brașov și Federația Romana de Schi si Biathlon organizeaza, pentru prima data in Romania, „Federația Internaționala de Schi - Children Trophy”, cea mai mare competiție…

- Prevenirea și combaterea violenței in sport reprezinta o prioritate a instituțiilor statului care sunt responsabile de asigurarea ordinii și siguranței publice. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman a organizat miercuri, 21 februarie 2018, incepand cu ora 11,00, o intalnire cu reprezentanții…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in concursul curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat luni Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz. AGERPRES (autor: Mihai…

- Directia de Servicii Publice, Sport si Agrement (DSPSA) din cadrul Primariei municipiului Botosani va derula o campanie de sterilizare gratuita a cainilor de rasa comuna, a declarat, vineri, directorul executiv al DSPSA, Eugen Turcanu. Potrivit acestuia, sterilizarea va fi facuta, in lunile aprilie…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SILVIU IACOB, in varsta de 11 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., acesta a plecat de la un centru de plasament, din municipiu, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTE Inaltime…

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.

- Vești bune pentru romanii care au lucrat cu acte in regula cel puțin un an in afara țarii. Aceștia pot ajunge sa primeasca pensii consistente, chiar daca se vor intoarce in tara. Cum este posibil? Daca au indeplinit condițiile de pensionare din țara in care au lucrat, pot solicita pensie de la statul…

- In acest weekend s-a disputat eternul derby al hocheiului romanesc, meci care le-a pus fața in fața pe Corona Wolves și SC Miercurea Ciuc, in dubla mansa, jocurile fiind ultimele dinaintea inceperii playoff-ului in Erste Liga. In prima partida, disputata vineri la Brasov, Corona s-a impus cu 3-1.…

- Internazionale Milano și-a asigurat serviciile atacantului argentinian al echipei Racing Club, Lautaro Martinez, 20 de ani. Potrivit publicatiei italiene Gazzetta dello Sport, transferul varfului sud-american o va costa pe Inter 17,6 millioane de lire sterline, insa suma poate creste in functie de performantele…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca personalul medical din sistemul de sanatate va avea cresteri de la 70 la 170%, astfel un medic primar va ajunge sa castige net, de la 1 martie, peste 9.000 de lei, in timp ce medicii legisti vor primi chiar si 4.000 de euro.

- SKODA OCTAVIA și SKODA KAROQ — au invins in categoriile respective ale concursului «Cel mai bun automobil , 2018» al publicației germane «Auto, Motor und Sport». Peste 117 000 cititori ai revistei au participat la concurs. Cinci ani la rand SKODA OCTAVIA obține titlul de cel mai bun automobil al…

- LIVE DIGI SPORT TELEKOM SPORT DINAMO CSU CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Meciul DINAMO - CSU CRAIOVA va fi arbitrat de Ovidiu Hategan, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce Iulian Dima va fi rezerva. Nicolae Grigorescu este observatorul partidei DINAMO CSU CRAIOVA…

- Romania a atras 2 miliarde euro de pe piețele externe printr-o emisiune de euroobligațiuni in doua tranșe, cu maturitați de 12 ani și 20 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe Publice (MFP). MFP a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale…

- Piata auto europeana este formata in mare parte din SUV-uri (cel mai bine vandut a fost Nissan Qashqai), care detin 29%, urmate de modele de segment B (Renault Clio) cu 21% si cele de segment C (VW Golf) cu 19%. La polul opus este segmentul Sport (Audi...

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Colegul nostru Dragos Bucurenciu a incetat din viata A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani. Si-a început cariera ca reporter la Departamentul "Informatii, Publicistica, Sport" al Radio România Actualitati în…

- Pește Aportul zilnic necesar de vitamina A poate fi luat din pește. Așadar, incepe sa incluzi in dieta peștele. De exemplu, somonul este foarte sanatos și bogat in vitamina A. In plus, uleiul de ficat de pește este recomandat persoanelor care sufera de carența de vitamina A. Roșie Bogata in…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj, alaturi de parteneri, organizeaza maine, incepand cu ora 11.00, in Parcul Tineretului, “Ziua Unirii Prin Miscare”, dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat de presa. Evenimentul va debuta cu o Cursa Sprint de aproximativ ...

- Divizia A1 la volei feminin, etapa a 12-a. Alba Blaj, victorie in devans. CSM Volei Alba Blaj – ACS Penicilina Iași 3:0 (25:22, 25:20, 25:11) – meci disputat in devans, pe 15 ianuarie 2018 – cele doua echipe au cazut de acord sa joace la Blaj atat meciul din tur, cat și cel din retur! Sambata 20 ianuarie…

- Cei mai mulți oameni nu sunt informați despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinși ca este dizolvat de detergenții parfumați. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate…

- Clubul de fotbal Real Madrid este pregatit sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi (Inter Milano) si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane de euro, sustine ziarul italian „Corriere dello Sport”. Icardi, 24 de ani, este unul dintre cei mai in forma atacanti din acest sezon in Europa,…

- Nu este suficient faptul ca posturile vacante din administratie pot fi numarate pe degete. Acestea sunt oferite si cu dedicatie, conditiile de participare la concurs fiind „mulate” pe studiile si calificarile unora. Un astfel de post este scos la concurs la Primaria Bistrita. Salariu se apropie vertiginos…

- HCM RM. Valcea și-a adjudecat derbyul rundei trecand de Magura Cisnadie in deplasare cu 21-18. Oltencele au revenit dupa ce au fost conduse și cu 5 goluri! Magura Cisnadie-HCM Rm. Valcea, meciul pentru locul 2 in Liga Naționala, s-a disputat sambata seara, in Ardeal. Și gazdele au inceput cum nu se…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului pe probleme de sport, a anuntat prim-ministrul Mihai Tudose. Potrivit sefului Executivului, Gica Popescu ocupa aceasta functie începând de miercuri. "De astazi am un consilier nou pe probleme de organizare de UEFA si sport, îl…

- Agentia americana de rating Fitch a reluat miercuri avertizarea referitoare la posibilitatea ca SUA sa isi piarda ratingul de top “AAA”, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat in lunile viitoare, potrivit Reuters. Departamentul american al Trezoreriei isi va epuiza toate optiunile de creditare, urmand…

- In perioada 12-14 ianuarie, Asociatia Columbofila de Sport si Agrement, "HENIU" Bistrita, organizeaza a 6-a editie a Memorialul "FILIP CRISTIAN", o expozitie de porumbei si pasari exotice. Membri ACAS "HENIU" Bistrita, prin aceasta activitate, aduc un omagiu fo ...

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz va prezenta la targul CMT de la Stuttgart (Caravan, Motor, Touristik - dedicat pasionaților de camping pe patru roți) doua soluții adresate celor ce au de gand sa utilizeze noul X-Class pe post de partener in vacanțe. Prima dintre ele se materializeaza printr-o…

- DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP IRINA BEGU LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT SHENZHEN. Meciul de simplu dintre Simona Halep si Irina Begu se va juca vineri, de la ora 8:00, LIVE VIDEO STREAM ONLINE la DIGI SPORT. Cele doua vor disputa de la ora 4:00 meciul de dublu, unde vor intalni, tot in semifinale,…

- Pentru a obtine mai repede un pasaport, sighetenii vor trebui sa faca drumuri suplimentare. De la inceputul anului, Institutia Prefectului a anuntat modificari la acest serviciu. “Incepand cu data de 01 ianuarie 2018, activitatea de preluare a cererilor, respectiv eliberare a pasapoartelor simple electronice…

- Liberalul Marinel Pirtea, deputat și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și banci, Camera Deputaților, coordonator al Comisiei de Educație, Cercetare, Tineret și Sport a PNL, ține sa le atraga atenția tuturor romanilor ca trendul social-democrat pierde teren in Europa. El citeaza in acest sens…