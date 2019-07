Ce semnificație are caștigarea celui de-al șaselea titlu „Miss Fitness Universe”? Rasplata muzicii depuse nu doar in ultimele luni, ci in toți anii de disciplina si performanța. Concursul de la Miami a fost cea mai frumoasa, grea, interesanta, emoționanta și inspiraționala provocare, mai ales ca in urma cu 9 luni am devenit mama unui baiețel pe nume Rareș. Mi-am dorit aceasta participare la Miss Fitness Universe, in calitate de mama, fiindca voiam sa imi demonstrez mie in primul rand, ca pot sa fac orice imi propun. Familia e pe primul loc, așa ca a fost destul de grea pregatirea de data asta.…